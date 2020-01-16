Як брак грошей руйнує ваше здоров'я

Чимало людей у сучасному ритмі життя стикаються зі стресовими ситуаціями. Часто однією з причин труднощів є складне матеріальне становище. Що відбувається з вашим мозком та тілом, коли ви переживаєте через проблеми з грошима – читайте у матеріалі.

Про це пише видання Huffington Post. Кредитна компанія Credit Sesame в нещодавному опитуванні показала сумну статистику, що 82% тих людей, які мають проблеми із закриттям боргу на кредитній картці – відчувають стрес, 40% – сором, а чверть опитуваних зізналися, що навіть плакали через цю ситуацію.

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Якщо ви коли-небудь стикалися з матеріальними труднощами, ви розумієте, який стрес викликає нестача грошей – від порушення психічного здоров'я до серйозних захворювань.

Збій в організмі

Відчуття стресу від нестачі грошей, на думку клінічного психолога з Чикаго Еймі Дарамуса, може призвести від м'язового напруження до серйозного болю. Це також погіршує роботу імунної системи, роблячи вас більш вразливими до багатьох інших захворювань.

"Це може викликати головний біль і біль у животі, навіть якщо ви свідомо не відчуваєте стресу", – зазначив психолог.

Ви починаєте приймати імпульсивні рішення

Фінансовий стрес може впливати на вашу концентрацію і навички вирішувати проблеми. Так, зазвичай ви приймаєте раціональні рішення, однак у складних умовах ви переживаєте або панікуєте про своє матеріальне становище і вчинки стають більш імпульсивними.

Психічне здоров'я

Постійні турботи про гроші можуть призвести від депресії і серйозних психологічних захворювань навіть до суїцидальних думок.

Видання показує результати опитування американців, які мали борг від тисячі доларів. 38% респондентів сказали, що їхнє скрутне матеріальне становище заважало спати вночі. 48% людей погодилися з тим, що їхній борг негативно впливає на оптимізм, тоді як 47% наголосили про проблеми із самооцінкою.

Фізичні недуги

"Коли рівень адреналіну та кортизолу постійно підвищується, відбувається фізіологічне руйнування. Як результат, у багатьох людей із хронічним стресом спостерігається більша кількість серцевих захворювань, діабету, хронічних проблем зі сном та інших проблем зі здоров’ям", – переконує каліфорнійський клінічний психолог Карла-Мері Менлі.

З'являються шкідливі звички

Боротьба з фінансовими проблемами може підвищити вразливість людини до вживання наркотичних речовин та алкоголю. Дослідження, яке провела Школа громадського здоров’я в Державному університеті Нью-Йорка, показало, що найчастіше наркоманія виникає саме через матеріальні труднощі.

Для людей, які живуть у бідності, ситуація найскладніша

Найгірші наслідки для здоров'я мають дорослі і діти, які живуть на межі бідності, адже неможливо задовільнити основні потреби – притулок, їжа, одяг, ліки.

Небезпечне середовище, складні життєві ситуації та неправильне харчування можуть спричинити пошкодження мозку, які важко виправити... а це означає, що дитина може мати порушення мислення та прийняття рішень, погану увагу та концентрацію,

– додав Дарамус.

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