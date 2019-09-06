Як брак сну впливає на секс

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Як сон впливає на секс
Як сон впливає на секс / unsplash.com

Слабкий імунітет, високий тиск, перепади настрою, нав'язливі думки, депресія, набір ваги – не єдині наслідки нестачі сну. Недосипання також знижує лібідо.

У дослідженні європейських вчених, опублікованому в Journal of Sexual Medicine, взяли участь чотири тисячі чоловіків і жінок близько 60 років.

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Серед чоловіків цього віку, що не висипалися, частою проблемою була еректильна дисфункція, а серед жінок – недостатнє збудження і відсутність оргазмів.

Брак сну знижує лібідо
Брак сну знижує лібідо

В іншій роботі йдеться, що недосип знижує рівень тестостерону – гормону, необхідного для сексуального збудження. Найбільш активно він виробляється під час фази швидкого сну.

Експеримент за участю понад 170 американських студенток показав: всього одна додаткова година сну підвищує не тільки сексуальне бажання, але і ймовірність сексу на наступний день.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я Сон
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