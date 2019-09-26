Як бренди використовують нашу підсвідомість у власних цілях: дослідження

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Як бренди використовують нашу підсвідомість у власних цілях: дослідження
/ istockphoto.com

Дослідники виявили один з найтонших психологічних ключів, який впливає на те, що ми вважаємо за істину. Компанії часто користуються цим методом, тим самим граючись нашою підсвідомістю.

Науковці стверджують, що мозок намагається впорядковувати інформацію звичними йому способами – за послідовністю, до якої він звик. Один з найвідоміших способів – алфавіт. Саме тому твердження, яке розроблене в алфавітній послідовності, буде видаватись більш правдивим.  

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Щоб перевірити цей "ефект послідовності", дослідники провели експеримент, де одна група учасників прочитала 10 тверджень, в яких дотримувалась алфавітна послідовність, а інша контрольна група читала твердження, які не відповідали цьому порядку. Після звірення результатів виявилось, що там, де твердження слідували за алфавітом, рейтинг довіри був дійсно значно вищим.

Впродовж усього свого життя ми шукаємо природні послідовності, і тоді, коли знаходимо відповідність одному із шаблонів – відчуваємо себе правильно. Вбудована алфавітна послідовність, навіть якщо сприймається несвідомо, відчуває себе неначе у безпечному притулку, і тому наші мізки можуть приймати несвідомі судження про те, що твердження за цією схемою є істинними,
– розповідає Дан Кінг, доктор наук, доцент Техаського університету Ріо-Гранде-Веллі.

Серед учасників, яків володіють навичками "зворотного алфавіту", оцінки правдивості тверджень також були високими. 

Отримані дані свідчать про те, що деякі компанії, ймовірніше за все, переконують споживачів у тому, що гасло є правдивим.

Це може стати страшним інструментом для фейкових ЗМІ. Адже завдяки таким знанням, фейкові новини можуть видаватися більш правдивими.

Саме тому люди повинні завжди вмикати критичне мислення, намагатися шукати першоджерела, робити оцінки на основі фактів та експериментальних доказів, а не за відчуттями. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Психологія Новини Здоров'я Здоров'я Мозок ЗМІ
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