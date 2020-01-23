Як будуть діагностувати смертельний коронавірус в Україні

Сьогодні, 23 січня, в Україні відбувався пресбрифінг МОЗ України та ЦГЗ щодо ситуації розповсюдження смертельного нового виду коронавірусу у світі, від якого вже зафіксовано 25 смертей.

Генеральний директор ЦГЗ Ігор Кузін повідомив, що тестів на новий коронавірус немає. Кузін додав, що існує загальний тест (полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), який може визначити короновірус.

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Алгоритм лабораторної діагностики нового виду коронавірусу:

Якщо пацієнт звертається до лікаря з підозрою на новий коронавірус, у нього спершу мають виключити усі ГРВІ;

Потім встановити коронавірус за допомогою ПЛР (загальний тест);

У випадку підтвердження коронавірусу, Центр громадського здоров'я відправлятиме зразок у лабораторії в Європі (наразі ВООЗ визначила дві такі лабораторії).

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко додав, що симптоми коронавірусної інфекції є типовими, як для застудних хвороб. Однак відразу відрізнити, яка це хвороба неможливо. Тому усі, хто відвідував Китай, або мав контакт з людьми з регіонів, де зареєстровані випадки зараження, при перших сиптомах (кашель, головна біль, температура) мають відразу звертатися до лікаря. Обов'язково треба повідомити про те, що ви були у зонах ураження вірусом, або мали контакт з ймовірними його носіями.

Вакцини немає, відтак головне завдання – це медико-санітарні заходи на пункатах в'їзду і раннє виявлення хворих на території України,

– зазначив Віктор Ляшко.

Наголосимо, що інкубаційний період нового коронавірусу є від 2 до 12 діб. Наразі ВООЗ не рекомендує поїздки закордон і міжнародну торгівлю з регіонами, які уражені спалахом невідомої пневмонії.

Що відомо про небезпечний вірус

Від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, станом на 23 січня померло 25 людей. Загальна кількість інфікованих – 617 осіб.

Коронавірус – що це? Це рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. В українських аеропортах наразі заходи для посилення перевірки через спалах смертельної пневмонії не проводяться, доки не буде відповідного розпорядження Міністерства охорони здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.