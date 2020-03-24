Як бути в одному домі з людиною, у якої підозрюють або виявили коронавірус: поради Супрун

Як правильно доглядати за людьми, які перебувають на самоізоляції через підозру чи вже підтверджений діагноз коронавірус – Covid-19. Чому важливо, аби в людини була окрема кімната, як прати речі хворого та як користуватися спільною ванною та туалетною кімнатою.

Про такі буденні речі, але які стають ключовими в протидії поширенню коронавірусу, розповіла Уляна Супрун. Відомо, що коронавірус найшвидше передається саме в побуті.

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Як бути в одному домі з хворим

Хвора на Covid-19 людина має залишатися в окремій кімнаті, яка добре провітрюється, і спати в окремому ліжку.

Варто призначити одного доглядача за цією людиною не з категорії ризику (людей, старших за 60 років, вагітних жінок, людей з хронічними хворобами чи ослабленим імунітетом). А ось будь-які відвідування іншими людьми заборонені.

Що слід пам'ятати перебуваючи поруч з хворим

Важливо зберігати дистанцію у 2 метри , не перебувати в одному приміщенні, уникати будь-якого контакту.

, не перебувати в одному приміщенні, уникати будь-якого контакту. Усі вдома мають завжди дотримуватися належної гігієни рук, гігієни кашлю і чхання, не торкатися очей, носа чи рота, не помивши перед цим ретельно руки.

Регулярно провітрюйте усі приміщення вдома.

Робіть вологе прибирання щонайменше раз на день. Особливо, якщо вдома залишаються діти.



Питання гігієни вкрай важливе у ситуації з коронавірусом/Фото:Unsplash

Кому треба носити маску

Людина, яка перебуває на самоізоляції, повинна одягати маску, якщо з нею в приміщенні знаходиться доглядач. Якщо це неможливо, маску повинна одягати людина, яка доглядає.

Якщо хворій людині потрібно вийти з дому, аби отримати медичну допомогу, він чи вона повинні бути в масці.

Важливо дотримуватися правил носіння маски:

Перед тим, як одягнути маску, помийте руки з милом або обробіть їх спиртовмісним антисептиком.

Маска мусить закривати ніс та рот і щільно прилягати до обличчя по всіх краях.

Не торкайтеся маски під час використання. Якщо випадково торкнулися — одразу помийте руки або обробіть їх антисептиком.

Як тільки маска стає вологою, замініть її на нову. Одноразові маски не можна використовувати повторно.

Знімати маску треба наступним чином: торкайтеся лише зав'язок позаду маски та одразу викиньте її у смітник, який закривається кришкою.

Помийте руки або обробіть їх антисептиком.



Як правильно користуватися маскою/Інфографіка 24 Каналу

Інструкції щодо дезінфекції поверхонь

Для дезінфекції слід використовувати білизну, спиртові розчини, що містять щонайменше 70% спирту чи побутові засоби для дезінфекції.

Треба знати: Розчин на основі білизни можна приготувати так: 5 столових ложок (якщо він у сухому вигляді) на 3,5 літри води або 4 чайні ложки на літр води.

Дезінфікувати поверхні треба в рукавичках. Обов'язково дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, — стільниці, ручки, вимикачі світла тощо.

Якщо на поверхні помітний бруд, спочатку треба помити її милом і водою, а потім проводити дезінфекцію.



Скільки часу активний коронавірус на поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

Як бути із харчуванням хворого

Людина на самоізоляції повинна їсти у своїй кімнаті. Можна залишати їжу біля дверей, а потім забирати брудний посуд, щоб людина не виходила зі кімнати.

Якщо є посудомийна машина, використовуйте її для миття посуду. Після контакту з посудом треба ретельно помити руки. Якщо у вас немає посудомийної машини, посуд треба ретельно помити гарячою водою з мийним засобом і добре висушити.

На цей період також варто відокремити посуд, яким буде користуватися людина на самоізоляції.



Під час ізоляції усі прийоми їжі повинні проходити окремо/Фото:Unsplash

Важливо! У жодному разі не можна обмінюватися їжею чи напоями, пити зі спільних чашок, з якими контактувала людина на самоізоляції. Всі залишки їжі варто викидати.

Щодо користування туалетом чи ванною кімнатою

Опісля кожного користування варто дезінфікувати поверхні, з якими контактувала людина на самоізоляції.

За змоги розробіть графік, за яким буде мінімізовано контакт з іншими людьми. Наприклад, можна користуватися ванною кімнатою ввечері вже після того, як нею скористалися інші.

Під час самоізоляції слід використовувати окремий туалетний папір, рушники для рук, зубну пасту та інші приладдя для гігієни. Рушники та приладдя можна залишати в кімнаті, де самоізолюється людина.



Предмети гігієни у людини на самоізоляції повинні бути окремі/Фото:Unsplash

Прання речей

Людині на самоізоляції варто збирати свої речі для прання в окремий пакет. Його можна залишити біля дверей з кімнати. Людина, яка буде займатися праннями, має бути в гумових рукавичках (якщо вони є).

Як прати білизну:

Не струшувати, уникати прямого контакту з речами.

Прати звичайним порошком при найвищій можливій температурі для матеріалу.

Після завантаження пральної машини очистити та продезінфікувати усі поверхні навколо пральної машини.

Якщо ви в рукавичках, помийте їх водою і милом або обробіть антисептиком перед тим, як знімати.

Ретельно помийте руки з милом після зняття рукавичок, якщо були без них — також помийте руки.

Випрані речі треба гарно висушити, опісля попрасувати за найвищої температури (якщо це не пошкодить речі).

Важливо! Ретельно мийте та витирайте руки після будь-яких контактів із хворим або його речами. Мити руки також слід до і після приготування їжі, перед споживанням їжі, після туалету, після повернення з вулиці, після контакту з тваринами та їжею для тварин, після торкання сміття, до та після обробки порізу чи рани.

Слідкуйте за станом людини на самоізоляції

Уважно спостерігайте за його/її станом та підготуйте необхідні контакти у випадку погіршення самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем заздалегідь про алгоритм дій у разі виникнення більш серйозних симптомів, дізнайтеся які саме симптоми можуть з'явитися та свідчити про погіршення стану і потребу звернутися за медичною допомогою.

Симптоми, які не можна ігнорувати: труднощі з диханням, стійкий біль або тиск у грудях, синюшність шкіри обличчя, рук або тіла чи сплутаність свідомості. У цьому випадку треба негайно повідомити сімейного лікаря чи телефонувати у швидку.

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