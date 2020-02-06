Як часто міняти білизну і що буде, якщо не дотримуватись цих правил

Головна проблема брудної білизни – бактерії, які потрапляють на тканину з сечею, слизом та калом. У трусах тепло і волого, тому бактерії розмножуються дуже швидко.

Коли людина довго не миється, в неї виникає свербіж і коли людина чухається – на шкірі залишаються мікроскопічні подряпини, через які інфекція потенційно може викликати захворювання шкіри, пише DocPlus.

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Ще один поганий наслідок невчасної зміни білизни – неприємний запах. Це може відштовхувати інших людей.

Як часто міняти білизну?

Вважається, що міняти спіднє (як і приймати душ) потрібно щодня, а також після кожного спортивного тренування.

Але якихось наукових доказів того, що люди, які дотримуються цього правила, хворіють менше за нечупар, не вдалося знайти. Навіть якби хтось зважився на такий дивний експеримент, оцінити результат було б дуже складно: схильність до інфекцій залежить від багатьох факторів, наприклад, від роботи імунної системи і складу кишкової мікрофлори.



Рекомендують міняти білизну щодня / unsplash.com

Професор мікробіології і патології в Нью-Йоркському університеті та автор книги "Таємне життя мікробів" Філіп Тьєрно зазначає, що можна без шкоди для здоров'я носити спідню білизну довше одного дня.

Тому, якщо у вас не виникає подразнення і не з'являється неприємний запах – можете робити це не щодня.

45% дорослих американців носять один комплект спідньої білизни понад дві доби. 20% чоловіків і 8% жінок – більше як тиждень.

Чи знищує прання всі бактерії на білизні?

Ні, прання не стерилізує одяг. А значить, кількість мікробів в білизні тільки зростає. За деякими даними, навіть в стирання трусах залишається близько 100 мг фекалій, в яких містяться до 10 тисяч бактерій.

Як прати білизну?

Ось декілька порад від шведських дослідників:

Прання при 60-70 °С вбиває більше мікробів, ніж прання при кімнатній температурі, яка фактично тільки змиває їх з тканини.

Сушіння речей в сушарці знижує ріст бактерій. Логіка наступна: чим швидше білизна стане сухою, тим менше мікробів встигне розмножитись.

Британське міністерство охорони здоров'я додає до цих рекомендацій ще одну – користуватися відбілювачем. Він діє як антисептик.

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