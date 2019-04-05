Як часто можна порушувати режим харчування

Всі твердять, що правильного харчування потрібно дотримуватися, це повинен бути спосіб життя, внутрішнє бажання, мотивація.

Але ж усі ми розуміємо, що це життя і дотримуватися певного режиму протягом кількох місяців або років дуже складно.

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Дієтолог Ольга Усенко зазначає: є ситуації, коли хочеться або змушений відступити від звичного правильного харчування і потішити себе чимось смачним чи шкідливим.

Будь-яке порушення відкидає на 3-5 днів і для того, щоб не набрати зайві кілограми порушувати режим потрібно не частіше одного разу на 2 тижні. А краще робити такий день раз у три тижні.

Але якщо ви дуже вмотивована людина, то влаштовувати свято живота можна раз на місяць, навіть якщо цього сильно не хочеться. Це необхідно для того, щоб на перших етапах людина не зривалася і їй не набридло.

Легше дотримуватися режиму, коли знаєш: раз на місяць можна дозволити собі все, що любиш і все, що хочеться. Через кілька місяців бажання зникне і не буде гострої потреби. Але сам факт свята живота раз на місяць мотивує людину.⠀

Якщо такий день відбувся і це виникає частіше, ніж раз на місяць, тоді на наступний день після порушення нічого не змінюйте. При цьому дієтолог радить дотримуватися звичного раціону харчування і просто змиритися з тим, що у вас буде набряклість і дискомфорт.

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