Як часто можна порушувати режим харчування

226 Читать новость на русском
Як часто можна порушувати режим харчування
Як часто можна порушувати режим харчування / unsplash.com

Всі твердять, що правильного харчування потрібно дотримуватися, це повинен бути спосіб життя, внутрішнє бажання, мотивація.

Але ж усі ми розуміємо, що це життя і дотримуватися певного режиму протягом кількох місяців або років дуже складно.

Читайте також: Які продукти заважають схудненню: відповідь дієтолога

Дієтолог Ольга Усенко зазначає: є ситуації, коли хочеться або змушений відступити від звичного правильного харчування і потішити себе чимось смачним чи шкідливим.

Будь-яке порушення відкидає на 3-5 днів і для того, щоб не набрати зайві кілограми порушувати режим потрібно не частіше одного разу на 2 тижні. А краще робити такий день раз у три тижні.

Але якщо ви дуже вмотивована людина, то влаштовувати свято живота можна раз на місяць, навіть якщо цього сильно не хочеться. Це необхідно для того, щоб на перших етапах людина не зривалася і їй не набридло.

via GIPHY

Легше дотримуватися режиму, коли знаєш: раз на місяць можна дозволити собі все, що любиш і все, що хочеться. Через кілька місяців бажання зникне і не буде гострої потреби. Але сам факт свята живота раз на місяць мотивує людину.⠀

Якщо такий день відбувся і це виникає частіше, ніж раз на місяць, тоді на наступний день після порушення нічого не змінюйте. При цьому дієтолог радить дотримуватися звичного раціону харчування і просто змиритися з тим, що у вас буде набряклість і дискомфорт.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У Венесуелі вибухнув нафтопровід (відео)
сьогодні
2666
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1253
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5160
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4101
Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
31 березня 17:41 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
Олександр Бевза 4737
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
31 березня 10:30 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 1208
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук