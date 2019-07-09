Як часто потрібно прати простирадла

На простирадлах накопичується багато різних і неприємних речей: відмерлі клітини шкіри, слина, піт, жир, частинки калу (якщо ви спите без одягу) і волосся домашніх тварин (якщо ви спите з ними).

Все це відмінне середовище для бактерій і пилових кліщів, пише Self.

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Якщо ви не перете простирадла досить часто, всі бактерії, які вони накопичують, можуть порушити екосистему вашої шкіри – зростають шанси на появу прищів, подразнення, алергії й кон'юнктивіту.

Щоб знизити ці ризики, дерматологи радять прати простирадла принаймні раз в тиждень. Це досить часто, щоб уникнути збільшення рівня забруднення, про яке вам дійсно треба турбуватися і це не буде важко для більшості людей.



Простирадла потрібно змінювати один раз на тиждень

Якщо так часто міняти білизну не виходить, ось кілька простих рекомендацій:

вмиватися, приймати душ перед сном і надягати піжаму – вона затримає відмерлу шкіру;

запастися кількома комплектами постільної білизни, щоб не витрачати час на постійне прання і сушіння простирадл.

Ще одна річ: якщо ви спите оголеними на брудних простирадлах і постійно переміщаєте подушку з-під ніг до голови, ви теоретично ризикуєте, що у ваш рот або очі можуть потрапити частинки калу.

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