Як часто жінкам сняться еротичні сни

Сучасні дівчата віком від 16 до 30 років бачать набагато більше еротичних снів, ніж їх попередниці майже покоління тому

В онлайн-дослідженні вчених з Фрайбурзького університету взяли участь 2907 чоловіків і жінок. Представники обох статей говорять, що приблизно 18% їхніх снів мають сексуальну тематику.

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Вчені зіставили результати свого дослідження зі схожим опитуванням, яке проводилося в 1996 році. З'ясувалося, що кількість еротичних снів у жінок збільшилася в три рази.

Найчастіше дівчатам сниться статевий акт, на другому місці – пропозиції зайнятися сексом і поцілунки, а на третьому – мастурбація. Крім того, жіночі сни виникають у два рази частіше, ніж чоловічі та зосереджені навколо знаменитостей.

Автори дослідження вважають, що збільшення сексуальних снів у дівчат пов'язано з поширенням фемінізму і зміною ставлення до сексуальності.

"Ми припускаємо, що дівчата в сучасному суспільстві ставляться до сексу більш відкрито, ніж жінки попередніх поколінь", – зазначили вчені.

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