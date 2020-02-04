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Як чоловік має готуватися до зачаття дитини

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Підготовка чоловіка до зачаття / unsplash.com

Більшість людей вважає, що чоловік може не готуватися до зачаття і здоров'я майбутньої дитини залежить лише від жінки. Але це зовсім не так.

Пам'ятку для майбутніх тат склав уролог-андролог Михайло Рузаєв.

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Як правильно чоловікам готуватися до зачаття?

  • 1. Виключити куріння й обмежити алкоголь.
  • 2. Займатися спортом, а точніше фізкультурою – легкі фізичні навантаження, 250 хвилин в тиждень.
  • 3. Не перегріватися – виключити баню і сауну.
  • 4. Правильно харчуватися, нормалізувати вагу – зайва вага знижує вірогідність зачаття.

Перед зачаттям потрібно вилікувати всі проблеми зі здоров'ям
Перед зачаттям потрібно вилікувати всі проблеми зі здоров'ям / unsplash.com

  • 5. Вирішити всі свої медичні проблеми: від карієсу до хронічного гастриту, гаймориту, тонзиліту, виявити і пролікувати статеві інфекції.
  • 6. Відвідати андролога і зробити тести, на які він направить.
  • 7. Мабуть, один з головних пунктів: піти на консультацію саме до андролога, а не гінеколога, репродуктолога, ендокринолога, дієтолога та інших. Обстеження пари починається з чоловіка, тому що часу на підготовку йому потрібно більше ніж жінці.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи Чоловіче здоров’я
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