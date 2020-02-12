Як депресивні меми можуть допомогти під час лікування депресії

Хоча деякі люди можуть вважати ці меми негативними, під час дослідження було встановлено, що люди з депресією насправді віддають перевагу тим мемам, які стосуються їхнього досвіду стосовно психічного здоров'я.

Ймовірно так відбувається тому, що люди з депресією використовують гумор по-іншому, й частково це є унікальним методом контролю своїх емоцій, пише Nature.

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Дослідники хотіли дізнатися, як депресія впливає на сприйняття інтернет-мемів. Фахівці опитали 200 людей віком від 18 до 56 років. Після того, як фахівці розгрупували учасників за станом психічного здоров'я, вчені зосередили свою увагу на тих особах з депресією. Загалом, з добровольців лише у 43 людей були значні депресивні синдроми.

Згодом учасникам продемонстрували серію депресивних та нейтральних інтернет-мемів, після чого кожен мем попросили оцінити за п’ятибальною шкалою. Цікаво, що депресивна група оцінила депресивні меми веселіше, ніж недепресивна група. Що ще важливіше, депресивна група також вважала, що ці меми можуть бути використані для поліпшення настрою інших людей, які страждають на депресію.

На те, як обидві групи сприйняли меми, впливало те, як вони контролювали свої емоції. На думку фахівців, це підтверджує думку, що люди з депресією мають інше, "темніше" почуття гумору. Під час дослідження виявилось, що депресивні люди, які намагаються контролювати свої емоції, найчастіше насолоджуються депресивними мемами. Вчені підозрюють, що такі меми допомагають їм змінювати негативні думки й почуття, дозволяючи сформувати іншу картину переживань.



Приклад депресивного мему, який надали автори / theconversation.com

Переклад: "Коли ти страждаєш від депресії, а хтось каже, що тобі просто потрібно розважитись. О Боже, яка чудова ідея. Як я раніше до цього не додумався? "

Для депресивних людей темний гумор та депресивні меми можуть виступати формою когнітивної переоцінки. Когнітивна переоцінка – це коли людина змінює своє тлумачення певної події чи ситуації, яка сталася. У той час як більшість людей можуть змінити спосіб сприйняття негативної думки, зосереджуючись на позитивних речах, депресивні люди порівнюють свої негативні думки та почуття з тим, що "могло б бути й гірше".

Таким чином, меми можуть допомогти людині з депресією бачити ситуацію по-різному, а також змінити спосіб погляду на негативні думки та досвід. Варто зауважити, що не всі депресивні люди використовують темний гумор – у деяких людей з цим захворюванням просто відрізняється його форма та подача.

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