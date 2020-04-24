Як дезінфікувати одяг, прийшовши з вулиці. І чи потрібно це взагалі?

Із початком пандемії коронавірус у світі, дезінфекція стала звичною для українців. Всі знають, що потрібно мити руки якомога частіше та носити захисну маску, втім як потрібно поводити себе, прийшовши з вулиці? Одні радять протирати все на собі і довкола, інші – просто ігнорують дезінфекцію. Спойлер; і ті, і інші, роблять неправильно.

Наталя Тимко, лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пояснила, що потрібно робити з речима, аксесуарами та продуктами по приходу додому, повідомляє 24 Канал.

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І так, ми вкотре закликаємо вас залишатися вдома. Втім, якщо вже і є потреба покинути свій дім, то ви знатимите, що потрібно робити.

Отже, що потрібно робити, тільки-но прийшовши додому?

Спершу знімаємо взуття і йдемо мити руки.

Після цього знімаємо маску?

Так, знімаємо маску, викидаємо її і знову миємо руки.

Якщо маска багаторазова, її потрібно прати після кожного використання. Потрібно мати декілька масок на заміну. Тільки-но знімаєте маску, кладете в певну окрему місткість, аби в подальшому її попрати, попрасувати і тільки тоді одягати наступний раз.

Що робити з верхнім одягом?

Ви прийшли додому, роззулися, помили руки. Зняли маску, викинули, помили руки ще раз. Зняли верхній одяг там, де і завжди знімаєте. Його більше не чіпаємо, нічим не обробляємо. Після цього знову помили руки. Все

Українці деколи виносять верхній одяг на балкон або протирають в ньому рукави. Це потрібно робити?

Я нікому не раджу цього робити, бо не бачу сенсу в цьому.

Чи потрібно протирати взуття?

Взуття в принципі потрібно протирати, аби воно було чистим. При вході в приміщення має бути окреме місце, де ви завжди залишаєте взуття. Все. Приходите – залишаєте там взуття. Окремої обробки проводити не потрібно.

Періодично, коли миєте підлогу і проводите дезінфекцію приміщення з використанням спеціальних засобів, витираєте те місце. Взуття миється по мірі його забруднення. Основна задача – помити руки після того, як роззулися. Ми ж не облизуємо ні підлогу, ні взуття. І від нього нічого не злітає вверх в повітря.

Як бути з рештою одягу? Штанами, светром?

Зняли, повісили на стільчик і на наступний день одягнули. Коронавірус – це не легенева чума, чи щось надзвичайне. Якби такі заходи були, то про це би всі говорили. Основне – це респіраторна гігієна і миття рук.

Що робити з речами, яких часто торкаємося: телефон, ключі, навушники?

Я працюю в лікарні. Перед тим, як користуватися телефоном вдома, я протираю чохол телефона ваткою, спиртом – і на тому все. Більше жодних дій я не вчиняю. Телефони ні в чому не вимочую.

Стосовно сумки чи наплічника. По приходу додому, їх потрібно поставити на окреме визначене місце, в коридорі чи будь-де. Дезрозчинами я сумки не протираю, адже безпосередньо в палату до хворих не заходжу. А пересічним людям абсолютно не потрібно цього робити.

Щодо навушників. Якщо хтось поряд пчихнув вам у вухо, в якому був навушник, то такий навушник, звичайно, потрібно протерти спиртом. Якщо цього не відбулося, то звичайного поводження з навушниками достатньо.

Знаємо випадки, коли люди протирають ледь не все, повернувшись з магазину.

Давайте розберемося на прикладі пакету з молоком. Кінчик пакету відрізали, молоко виляли у певну ємність, пакет викинули. Руки помили, молоко вскіпятили.

Потрібно позбавлятися будь-якої упаковки.

Аналогічно, якщо купуєте яблука. Пакет від яблук викинули, яблука разом з руками помили, поклали і їсте. Жодних додаткових дезінфекційних засобів не потрібно.

В українців є звичка лишати пакети на потім. Можна їх залишати?

Краще пакет викинути, оскільки ми не знаємо, хто і якими руками його до нас торкався, пчихав хтось на нього чи ні.

Що порекомендуєте стосовно сонячних окулярів або наручних годинників?

Вони не потребують ніякої додаткової обробки. Ви ж в цих окулярах не ходите в палату дивитися хворих. Відповідно, немає сенсу з ними нічого робити. По мірі забруднення, як окуляри, так і годинник витираєте. Не варто зайвий раз псувати їхні властивості.

З повітря на них нічого не прилипне. Ні на годинник, ні на окуляри.



Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал

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