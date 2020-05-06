Як дезінфікувати респіратор: науковці назвали найефективніший спосіб

Вчені назвали спосіб, яким найкраще дезінфікувати багаторазовий респіратор. Вони провели експеримент на респіраторі N95 і виявили, що найкраще підходить нагрівання.

Дослідники з ACS Nano стверджують, що найкраще дезінфікувати респіратор нагріванням до високих температур. Вони виявили, що інші методи зменшують ефективність фільтрації, повідомляє EurekAlert.

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Центр США з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендує декілька методів дезінфекції респіраторів: нагрівання, ультрафіолетове випромінювання та відбілювання. Але річ в тім, що ці методи не були раніше ретельно протестовані.

Під час дослідження науковці виявили, що деякі способи знижують ефективність фільтрації навіть після однієї обробки.

Які методи знищують ефективність фільтрації респіратора: від найгіршого до найкращого

Використання етанолу знижує ефективність фільтрації з 96% до 56%;

Розчин хлору знижує ефективність фільтрації від 96% до 73%;

Одна парова обробка не впливає на ефективність фільтрації, але 5 таких обробок вже призводять до її зниження;

За допомогою ультрафіолетового випромінювання можна виконати до 20 циклів дезінфекції. Втім, самостійно важко розрахувати ту дозу випромінювання, яка є необхідною для деактивації вірусу і не завдає шкоди матеріалу;

Методом нагрівання можна виконати до 50 циклів дезінфекції без втрати ефективності фільтрації.

При якій температурі дезінфікувати респіратор

Як ми вже зазначили, нагрів найкраще зберігає ефективність фільтрації маски. Аби продезінфікувати маску за допомогою температури, її варто піддати нагріву у 85℃.



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу

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