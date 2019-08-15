Як діабет впливає на секс

Будь-яке захворювання може негативно вплинути на сексуальне життя: від гнітючого усвідомлення себе хворим і, як наслідок, падіння лібідо, до реальних змін в тілі, які не дозволяють отримувати задоволення.

Якщо з помітними за запахом і зовнішнім виглядом хворобами все зрозуміло, а з "прихованим" болячками сліди не очевидні, розповіла секс-коуч Даша Березовська.

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Наприклад, високий рівень цукру в крові може зруйнувати нервову систему і кровоносні судини, включаючи ті, які необхідні для гарної сексуальної функції у чоловіків і жінок.

Діабет, на думку ВООЗ, до 2020 року посяде 7 місце в поширеності у всьому світі. Зараз їх понад 422 мільйони людей. Жінки, до речі, на думку деяких дослідників страждають більше. Але в цілому хвороба впливає на всіх.

Слабке лібідо або втрата інтересу до сексу

Під час сексуальної стимуляції, мозок надсилає геніталіям повідомлення, але доходять вони повільно. На зв'язку "мозок – вагіна", при діабеті є затори. Якщо сигнал ні дійде вчасно, то дівчина швидше за все, нічого приємного не відчує. Якщо це буде регулярно, то може закріпитися неприязнь до сексу.

Подорож в Сахару

Добре збуджена жінка виділяє секрет, що сигналізує про її готовності до проникнення. Підвищений цукор може знизити кількість виділеного секрету, в результаті вам обом може бути не комфортно.



Діабет може зруйнувати сексуальне життя

Свята не буде

Гарна нервова прохідність і кровотік – головний передавач відчуттів, який необхідний для збудження й оргазму. Якщо зв'язки порушені, то і чоловік свого "хепі-енду" можна не дочекатися.

Все це може сильно вплинути на психіку, призводити до депресії, апатії, неврозів. Бережіть своє здоров'я, і секс 100% буде кращим!

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