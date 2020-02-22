Як дитині перебороти страх монстра: поради Супрун

Часто маленькі діти стикають зі страхом монстра, який нібито живе у неї під ліжком. Через фобію малюк не може спокійно спати, постійно нервує, боїться, вередує та плаче. Як допомогти дитині перемогти цей страх – читайте далі.

Якщо у дитини є подібні страхи, важливо не сварити її за це, а зрозуміти почуття і сприймати це серйозно. Для малюка цей страх може бути реальним, однак лякатися – це нормально і не треба звинувачувати за це. Так, замість фрази "Не бійся, там нікого немає", краще сказати "Я знаю, що ти боїшся і чому", рекомендує Уляна Супрун.

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Ексміністерка охорони здоров'я вважає, що треба допомогти дитині знайти факти стосовно своїх страхів: говоріть про них, запитуйте, що малюк відчуває, де саме мешкає монстр і чи справді бачила він його чи лише уявляє.

Подивіться разом з дитиною під ліжко, де живе "монстр". Візьміть ліхтарик, погляньте разом з дитиною і покажіть, що там насправді нікого немає. Робіть це завжди, коли дитина про це просить.

Якщо дитина боїться залишатися у кімнаті без світла, не залишайте її та побудьте з дитиною у темряві певний час. При цьому можна зробити щось веселе, розповісти їй якісь історії або просто побути разом. Це допоможе дитині зрозуміти, що темрява не така страшна.

Намалюйте разом монстра, придумайте йому ім’я чи навіть риси характеру. Монстра можна зробити недолугим, наприклад, домалювати йому щось смішне. Таке "знайомство" допоможе дитині уявляти монстра не настільки страшним, водночас відчувати, що вона має над ним певний контроль.



Намалюйте з дитиною монстра / Unsplash

Запитайте дитину, що може допомогти їй почуватися хоробрішою. Наприклад, може бути сон у піжамі супергероя чи разом з войовничою іграшкою. Обов’язково постарайтеся втілити ті ідеї дитини, завдяки яким вона може почуватися хоробріше і тримати речі під контролем. Навіть якщо вони здаються вам дивними чи смішними.

Слідкуйте за тим, що дитина дивиться перед сном. Якщо дитина має страхи, не дозволяйте їй дивитися те, що може налякати чи викликати негативні емоції. Не читайте перед сном історії, в яких є монстри, страшні тварини, відьми чи інші істоти. Пам'ятайте, діти мають дуже активну уяву.

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