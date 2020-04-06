Як діяльність в період карантину впливає на емоційний стан: дослідження

Відомо, що те, як людина проводить свій вільний час, впливає на її емоційний стан та поведінку. Соціологічна група "Рейтинг" проаналізувала, як буденність під час карантинних обмежень впливає на емоційний стан українців.

Дослідники соціологічної групи "Рейтинг" опитали 1300 респондентів віком від 18 та старше.

До теми Як карантин вплинув на психологічний стан українців: результати опитування

Окрім діяльності, емоційний фон залежить і від фізичного стану людини та умов середовища. Тобто почуватися краще людям допомагає й комфортна температура у приміщенні або на вулиці, сонце, свіже повітря та власна територія.

Що позитивно, а що негативно вплинуло на емоційний стан українців під час карантину:

Ті люди, які почали частіше слідкувати за новинами , почали частіше за інших відчувати страх та здивування .

, почали частіше за інших відчувати . Ті ж українці, які впродовж карантину стали частіше налягати на алкоголь , частіше відчувають страх, неприязнь, гнів, здивування та сум . Тобто алкоголь не допомагає покращити емоційний стан, а навпаки, занурює людину в деструктивні переживання.

, частіше відчувають . Тобто алкоголь не допомагає покращити емоційний стан, а навпаки, занурює людину в деструктивні переживання. Люди, які почали рідше спілкуватися з друзями та близькими , частіше відчувають сум та гнів. Натомість ті, які почали з ними спілкуватись більше, частіше за інших відчувають радість.

, частіше відчувають Натомість ті, які почали з ними спілкуватись більше, частіше за інших відчувають радість. Українці, які в період карантину почали частіше займатися сексом та робити онлайн-покупки , частіше за інших відчувають здивування та радість і значно менше – сум.

, частіше за інших відчувають і значно менше – сум. Цікаво, що ті люди, які стали рідше займатися спортом, власним хобі чи навіть слухати музику , частіше за інших відчувають сум, гнів та страх .

, частіше за інших відчувають . Люди, які почали більше спати , стали частіше відчувати байдужість, відразу і гнів . Фахівці пояснюють це тим, що свідомість людини намагається вберегти її від стресу. Таким чином сон на певний час "вимикає" переживання, але не допомагає їх подолати.

, стали частіше відчувати . Фахівці пояснюють це тим, що свідомість людини намагається вберегти її від стресу. Таким чином сон на певний час "вимикає" переживання, але не допомагає їх подолати. Натомість ті люди, які стали частіше бувати на свіжому повітрі, частіше відчувають радість, але разом з тим мають підвищене почуття провини (пов’язане з карантинними обмеженнями).

Отже, насправді вправляти настроєм не так важко, як здається. Якщо відчуваєте тривогу та страх, постарайтеся менше дивитися новин. Замість цього частіше спілкуйтеся з рідними та друзями та займіться конструктивною діяльністю задля покращення емоційного фону: секс, хобі, спорт, свіже повітря, улюблена музика.

Намагайтеся уникати деструктивної поведінки, аби не піддаватися негативним переживанням.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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