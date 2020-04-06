24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Як діяльність в період карантину впливає на емоційний стан: дослідження

-
Як наші вчинки впливають на емоційний стан / Unsplash

Відомо, що те, як людина проводить свій вільний час, впливає на її емоційний стан та поведінку. Соціологічна група "Рейтинг" проаналізувала, як буденність під час карантинних обмежень впливає на емоційний стан українців.

Дослідники соціологічної групи "Рейтинг" опитали 1300 респондентів віком від 18 та старше. 

До теми Як карантин вплинув на психологічний стан українців: результати опитування

Окрім діяльності, емоційний фон залежить і від фізичного стану людини та умов середовища. Тобто почуватися краще людям допомагає й комфортна температура у приміщенні або на вулиці, сонце, свіже повітря та власна територія.

Що позитивно, а що негативно вплинуло на емоційний стан українців під час карантину:

  • Ті люди, які почали частіше слідкувати за новинами, почали частіше за інших відчувати страх та здивування.
  • Ті ж українці, які впродовж карантину стали частіше налягати на алкоголь, частіше відчувають страх, неприязнь, гнів, здивування та сум. Тобто алкоголь не допомагає покращити емоційний стан, а навпаки, занурює людину в деструктивні переживання.
  • Люди, які почали рідше спілкуватися з друзями та близькими, частіше відчувають сум та гнів. Натомість ті, які почали з ними спілкуватись більше, частіше за інших відчувають радість.
  • Українці, які в період карантину почали частіше займатися сексом та робити онлайн-покупки, частіше за інших відчувають здивування та радість і значно менше – сум.
  • Цікаво, що ті люди, які стали рідше займатися спортом, власним хобі чи навіть слухати музику, частіше за інших відчувають сум, гнів та страх.
  • Люди, які почали більше спати, стали частіше відчувати байдужість, відразу і гнів. Фахівці пояснюють це тим, що свідомість людини намагається вберегти її від стресу. Таким чином сон на певний час "вимикає" переживання, але не допомагає їх подолати. 
  • Натомість ті люди, які стали частіше бувати на свіжому повітрі, частіше відчувають радість, але разом з тим мають підвищене почуття провини (пов’язане з карантинними обмеженнями).

Отже, насправді вправляти настроєм не так важко, як здається. Якщо відчуваєте тривогу та страх, постарайтеся менше дивитися новин. Замість цього частіше спілкуйтеся з рідними та друзями та займіться конструктивною діяльністю задля покращення емоційного фону: секс, хобі, спорт, свіже повітря, улюблена музика.

Намагайтеся уникати деструктивної поведінки, аби не піддаватися негативним переживанням.

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: дослідження Карантин в Україні 2020 Статистика Психологія Новини Здоров'я Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 33216
сьогодні , 15:44 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Лікування 117069
сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 91605
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 160398
сьогодні , 16:43 Коронавірус в Івано-Франківську: померла ще одна жінка
Лікування 10538
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 113382
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 219277
сьогодні , 12:30 COVID-19 у Києві: захворіли вже 267 людей
Здорове життя 10266
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук