Як діяти, якщо зрадили коханій людині

Зрада – це складна ситуація, що є неприємною як для особи, якій зрадили, так і для того, хто зрадив. Часто партнери відчувають себе спустошеними, пригніченими та не знають як себе поводити.

Зокрема, як вчинити, якщо зрадив саме ти? Існує ряд рекомендацій, які допоможуть розібратись в ситуації та прийняти рішення.

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Більшість людей, які зрадили своєму партнеру, відчувають муки совісті. І це зрозуміло, адже, якщо зрада не була повністю спланованим актом, вона викликає у людини неоднозначні емоції. Незалежно від того, чи задоволені ви своїм вчинком чи ні, зрада сприймається як форма зради та ображає партнера – і це треба розуміти.

Крок перший – розберіться в причинах

Однак, перед тим як прийняти певне рішення, варто розібратись в причинах вашої зради.

Тут кілька варіантів. Це було спонтанним рішенням, коли ви перестали себе контролювати, або це було прагненням до нових любовних перемог, що є особливістю вашого характеру? Чи таким чином ви хотіли за щось помститися своєму партнерові або, навпаки, привернути його увагу?

Звісно, є банальний варіант – ви розлюбили партнера, але не знаходити сил зізнатись собі в цьому, а зрада є хорошим аргументом розірвати відносини. Також підсвідомо ви можете підтримувати ідею полігамності, але через страх соціального осуду не визнаєте цього.

У будь-якому випадку, тільки розібравшись з причинами, можна зрозуміти, як діяти далі, щоб знайти найбільш правильний і найменш травматичний для обох партнерів вихід.



Підсвідомо ви можете підтримувати ідею полігамності

Другий крок – зрозумійте чого ви хочете далі

Лише після того, як ви розібралися з причинами, час перейти до роздумів про бажане майбутнє. Зрада – стресова ситуація, яка може стати "спусковим гачком" для змін у вашому житті. За винятком хіба що ситуації, коли вона була поодиноким актом. В цьому випадку ви напевно захочете зберегти відносини зі своїм партнером рівно в тому вигляді, в якому вони були до вашого вчинку. У будь-якому іншому варіанті без серйозної розмови не обійтися, як і без роботи над собою.

Але, якщо любовні пригоди продовжують вас вабити, попри наявність постійного партнера, задумайтеся, а чи не варто тоді відмовитися від постійних відносин хоча б на якийсь час? Також постарайтеся чесно зізнатися собі, чи любите ви свого постійного партнера. Тут може бути два варіанти: або ви прийдете в результаті до висновку, що моногамія – не ваша історія, або усвідомлюєте, що ваші нинішні відносини себе вичерпали, і пора їх закінчувати.

Зрештою, якщо ви зрадили з метою помсти чи для того, аби привернути увагу партнера, розберіться – що саме вас так зачіпає.



Зрада може стати поштовхом до змін у вашому житті

Крок третій – прийміть рішення

Від тоді, як ви знаєте причину своєї зради та знаєте чого хочете далі, можна приймати рішення.

Так, якщо ми говоримо про ситуацію, коли зрада була спонтанною і ви не плануєте продовжувати подібне, варто подумати над зізнанням партнеру – чи потрібно його робити чи ні. Звичайно, люди хочуть жити без обману, проте ваше зізнання може бути занадто травматичним для коханої людини та призведе до краху відносин — чи до постійних підозр.

Часто люди, які зізнаються в зраді для того, аби полегшити муки своєї совісті та перекласти відповідальність вибору на партнера. А це неправильно! Зрадили ви, а тому моральна відповідальність лежить на вас.

Якщо ви вирішили не продовжувати відносини – ваша мета зробити розмову про це не дуже травматичною.

Не треба вести людину в ресторан – краще поговорити про це вдома, де партнер відчуватиме себе захищеним. Якщо ви хочете запропонувати партнеру вільні стосунки, покажіть, наскільки він цінний для вас, однак будьте готові до нерозуміння і відмови від такого "компромісу". У разі розриву відносин, не виправдовуйтесь – провину за зраду треба чесно визнати, і показати, що ви дійсно переживаєте за свій вчинок.