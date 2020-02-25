Як діятимуть медики у випадку необхідності госпіталізувати евакуйованих з Уханя

Голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, що українські лікарні та естренні медичні допомоги готові госпіталізувати зі відповідним обладнанням евакуйованих з Китаю у разі необхідності.

Про це Скалецька розповіла у прямому ефірі телеканалу ZIK. Трансляцію міністерка вела зі своєї кімнати у санаторії "Нові Санжари", де вона проходить 14-денну обсервацію разом з українцями та іноземцями, яких евакуювали з Уханя.

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За її словами, у машинах екстреної швидкої допомоги є спеціальні епідеміологічні укладки для того, щоб мати можливість транспортувати та госпіталізувати осіб з ізоляції. Також на Полтавщині готові 6 боксів в інфекційній лікарні на випадок раптової госпіталізації.

Скадецька також згадала про іноземку в обсервації, у якої було загострення хвороби шлунку. Тоді ж приїхали медики на територію санаторію із відповідним обладнанням, взяли у жінки кров на лабораторне дослідження. Згодом їй призначили лікування та дієту.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.

по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.



Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.

. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше. Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари ", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019. Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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