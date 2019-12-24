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Як діє на організм погляд "очі в очі": пояснення лікаря

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Чому погляд "очі в очі" є важливим та які процеси запускає в організмі зоровий контакт? До чого тут гормони, зокрема окситоцин і чому саме він винен у вашій прив'язаності до рідних?

Лікар Андрій Беловешкін розповів про простий спосіб стимулювати вироблення окситоцину. Виявляється, достатньо погляду очі в очі.

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Зоровий контакт сильно змінює активність мозку. Люди стають більш чутливими й емпатичними, погляд підвищує самоусвідомлення, готує їх до спілкування і запускає процес "автоматичної мімікрії" — рухи очей підлаштовуються, це також сприяє розвитку довіри.

Від погляду в очі росте рівень окситоцину, тому бажання зберігати контакт, бути поруч, частіше торкатися – посилюється.


Окситоцин важливий гормон/Фото: Unsplash

Саме завдяки окситоцину формується тривалий зв'язок батьків і дітей, закоханих, господарів і їхніх собак. Або не формується і слабшає — якщо людина уникає погляду.

Окситоцин часто називають гормоном любові. Цей гормон покращує самопочуття, зменшує занепокоєння і робить людину більш щедрою.

Окситоцин також виділяється під час оргазму.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія
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