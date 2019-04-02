Як дізнатися, що у вашої дитини аутизм: основні ознаки

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Головні симптоми аутизму
Головні симптоми аутизму / pixabay.com

Порушення аутичного спектру – поширений розлад, коли людина має труднощі з комунікацією з іншими людьми.

Не обо'язково дитина з аутизмом буде мати всі ці ознаки. Деякі з них зустрічаються у дітей без порушень. Але за допомогою цього списку можна поставити діагноз. Якщо є такі симптоми, слід насторожитися і звернутися до лікаря.

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Основні ознаки аутизму:

1. Не реагує на своє ім'я до 12 місяців.

2. Не вказує на предмети, щоб показати свою зацікавленість до 14 місяців.

3. Не бавиться в уявні ігри (наприклад, годує ляльку) до 18 місяців.

4. Не говорить до двох років.

5. Уникає зорового контакту.

6. Повторює слова або фрази знову і знову, не звертаючись до людей.

7. Не дає брати себе на руки, обіймати і цілувати – ні батькам, ні іншим людям.

8. Засмучується, якщо трапляються незначні зміни.

9. Віддає перевагу самотність, не проявляє інтерес до ігор інших дітей.

10. Часто робить повторювані дії (наприклад, розгойдується, махає руками або крутиться навколо своєї осі).

11. Важко сприймає, як виглядають, відчуваються або пахнуть звичні речі. 

Більше про аутизм та як можна допомогти людям з цим порушенням – читайте у матеріалі

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Діти Ліки Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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