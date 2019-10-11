Як доглядати за дитячими іграшками

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Як мити дитячі іграшки
Як мити дитячі іграшки / Unsplash

Щодня дитина пізнає світ на дотик та смак. І часом те, що береться до рота не дуже вписується в рамки "їстівне". Дитячі іграшки – це скарб немовляти, який потрібно тримати в належній чистоті.

Перш за все, подавайте дитині хороший приклад, радить педіаторка Тетяна Тульчак. 

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Як доглядати за іграшками, якщо дитина їх гризе

  • Нові іграшки варто промивати проточною теплою водою з милом впродовж 15 хвилин.
  • Домашні іграшки промивайте 1-2 рази на тиждень в гарячій мильній воді або в 2% розчині соди (приблизно 1 столова ложка соди на 1 літр води), після чого гарно прополощіть проточною водою та висушіть на свіжому повітрі.
  • Можна скористатись готовими розчинами для дезінфекції іграшок, проте обов'язково звертайте увагу на сертифікацію МОЗ.
  • М‘які іграшки потрібно прати щонайменше 1 раз на місяць з дитячим органічним пральним порошком.

Важливо! Не варто ставитись до чистоти з фанатизмом та обробляти весь дім антисептиками.

Ранній контакт дитини з деякими бактеріями може допомогти сформувати імунні реакції. Це є ефективною профілактикою алергій та слабкого імунітету. Особливим є перший рік життя, коли мікробіом кишківника та імунітет сумісно розвиваються. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Профілактика захворювань Інфекція Алергія
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