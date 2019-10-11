Як доглядати за дитячими іграшками

Щодня дитина пізнає світ на дотик та смак. І часом те, що береться до рота не дуже вписується в рамки "їстівне". Дитячі іграшки – це скарб немовляти, який потрібно тримати в належній чистоті.

Перш за все, подавайте дитині хороший приклад, радить педіаторка Тетяна Тульчак.

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Як доглядати за іграшками, якщо дитина їх гризе

Нові іграшки варто промивати проточною теплою водою з милом впродовж 15 хвилин.

Домашні іграшки промивайте 1-2 рази на тиждень в гарячій мильній воді або в 2% розчині соди (приблизно 1 столова ложка соди на 1 літр води), після чого гарно прополощіть проточною водою та висушіть на свіжому повітрі.

Можна скористатись готовими розчинами для дезінфекції іграшок, проте обов'язково звертайте увагу на сертифікацію МОЗ.

М‘які іграшки потрібно прати щонайменше 1 раз на місяць з дитячим органічним пральним порошком.

Важливо! Не варто ставитись до чистоти з фанатизмом та обробляти весь дім антисептиками.

Ранній контакт дитини з деякими бактеріями може допомогти сформувати імунні реакції. Це є ефективною профілактикою алергій та слабкого імунітету. Особливим є перший рік життя, коли мікробіом кишківника та імунітет сумісно розвиваються.

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