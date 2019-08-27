Як доглядати за шкірою перед сном

У чому полягає відмінність нічних і денних засобів косметики? Та як правильно доглядати за шкірою перед сном?

На всі ці питання відповіла косметолог Ксенія Ведищева.

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Днем догляд спрямований на захист шкіри. В денних засобах присутні антиоксиданти, SPF-фактор. Вночі шкіра і весь організм повинні відпочивати. Мета нічного догляду — відновлення шкіри.

У засобах для нічого догляду додані інгредієнти для живлення, зволоження, покращення структури шкіри. У нічний час проникність шкіри збільшується, засоби захисту працюють сильніше.

Тому важливо правильно доглядати за нею не тільки вдень, але і ввечері.

Основні правила догляду

1. Наносимо засіб догляду на шкіру не пізніше, ніж за годину – півтора до сну.

Треба дати час, щоб засіб вбрався та дав певний ефект. У іншому випадку крем може залишитися на подушці.

При цьому засіб варто наносити на шкіру стільки, щоб це приносило відчуття комфорту. Тут не працює принцип "чим більше, тим краще".

Зайва кількість кремів, масок, концентратів перетвориться на неприємну плівку на шкірі. А от надлишки варто просякнути паперовою серветкою.

2. Правильно підбирайте засіб для нічого догляду. Все залежить від потреб вашої шкіри, можливо, підійде просто зволожувальний крем.

Щоб правильно підібрати засоби догляду за шкірою зверніться до лікаря-косметолога.

3. Увечері шкіра вимагає очищення, живлення і зволоження.

Пам'ятайте, що використовувати за один раз більш як три кислоти у складі нічного догляду шкідливо. Вітамін С теж є кислотою.

До прикладу, якщо ви хочете використовувати 3 засоби: есенцію, сироватку і маску (всі з різними кислотами), то четвертий засіб повинен бути без кислот або вітаміну С.



Увечері очищуйте та зволожуйте шкіру

4. Уважно читайте інструкцію.

Недбале ставлення до правильності нанесення і інших умов зводить нанівець ефективність будь-якого засобу. Навіть ефективного та дорогого.

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