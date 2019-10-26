При псоріазі шкіра стає сухою та грубою, а роговий шар епідермісу значно потовщується. Тому при псоріазі рекомендується використовувати пом'якшувальні засоби, які роблять шкіру більш пластичною.

Щоб не посилювати запалення, намагайтеся не терти та не розчісувати бляшки. Не слід механічно видаляти ороговілі кірки, що утворюються на ліктях, колінах і волосистій частині голови, розповідає лікарка дерматолог-косметолог Карина Лосенкова.

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Як доглядати за шкірою під час псоріазу

Під час миття не тріть та не розтягуйте шкіру ;

; Краще віддавайте перевагу душу , а не ваннам, адже вони сушать шкіру.

, а не ваннам, адже вони сушать шкіру. Після миття не намагайтеся видаляти ороговілу шкіру на ліктях і колінах.

на ліктях і колінах. Осушуйте шкіру рушником дуже обережно, злегка притискаючи його до тіла.

Ретельно осушуйте всі складки та приховані ділянки шкіри. Особливу увагу приділяйте слуховим отворам та шкірі за вушними раковинами, а також пахвовим западинам, складкам шкіри під молочними залозами та пупковій області паху.

Хворим на псоріаз зазвичай підходять засоби для догляду за дуже сухою шкірою і ті, які призначені для хворих на атопічний дерматит.



Чим мити голову під час псоріазу

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Чим можна очистити шкіру:

Lipikar сіндет АП (La Roche-Posay); Очищувальне масло Eucerin AtopiControl;

Чим можна зволожити, відновити та наситити та оживити шкіру:

Cicaplast бальзам B5 (La Roche-Posay); Lipikar бальзам АП (La Roche-Posay); Лосьйон Eucerin AtopiControl; Заспокійливий крем Eucerin AtopiControl Acute Care;

При псоріазі волосистої частини голови шкіра в цій ділянці може товщати та покриватися червоними бляшками, вкритими великою кількістю лусочок. Для видалення лусочок і зменшення свербежу необхідно використовувати кератолітичні шампуні, які не містять дьогтю.

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Чим можна мити голову під час псоріазу:

Шампунь для шкіри з проявами псоріазу Item Alphacade P.S.O.; SKIN-CAP шампунь; Псорі Актив шампунь; Dercos Мікро Пив, шампунь-скраб глибокого очищення (Vichy);

І пам'ятайте, що під час загострення псоріазу необхідно звернутися до лікаря, який призначить вам правильне лікування.

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