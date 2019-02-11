Як доглядати за волоссям після зими: 5 основних правил

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Як правильно доглядати за волоссям навесні
Як правильно доглядати за волоссям навесні / Фото з відкритих джерел

Зима – справжнє випробовування для волосся. У цю холодну пору вона починає частіше випадати, стає ламким, посіченим та тьмяним. Тому волосся потребує особливого догляду взимку, а навесні - відновлення і вітамінного живлення.

Для того, аби повернути волоссю здоровий блиск та красу з приходом тепла, варто дотримуватися таких п'яти основних правил, пише "РБК".

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Збільшити у раціоні кількість продуктів багатих на вітаміни. Навесні у багатьох людей починається авітаміноз, що негативно позначається на організмі, зокрема і на волоссі. Тому, у свій раціон варто включити більше фруктів та овочі, які зберігають вітаміни під час зими: яблука, моркву, буряк, капусту, гарбуз, а також сухофрукти і горіхи. Окрім них варто регулярно вживати м'ясні і молочні продукти, рибу, морепродукти.

Підібрати правильні засоби для волосся. У комплекс догляду за сухим і ламким волоссям варто додати засоби з пантенолом, який допомагає йому отримувати і втримувати вологу. Не менш важливими є шампунь і маска для волосся. Найкраще обирати їх з вмістом гіалоуранової кислоти, амінокислот, різними рослинними компонентами та природними маслами.

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Відкласти фарбування хоча б на один місяць. Будь-яка фарба, навіть дуже якісна та дорога, шкодить волоссю. Тому, для фінального зимового фарбування варто підібрати максимально наближений до свого природного відтінку колір, аби відростаюче коріння було менш помітним.

Не використовувати стайлінгові засоби та складні укладки. Будь-які складні процедури з волоссям, накрутки та вирівнювання сильно псують локони. Тому, після зими волоссю варто дати легкий перепочинок на якийсь час. Окрім того, після миття краще сушити його природним шляхом.

Обирати правильну стрижку. Найкращий підбір стрижки на весняний період – це відстригання неживих і посічених кінчиків. Так волоссю буде легше оновитися, а зовнішній його вигляд стане акуратнішим.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Краса Здорове харчування Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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