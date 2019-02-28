Як домовитися з партнером про кількість сексу та чому мастурбація рятує стосунки

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Сексуальна несумісність
Сексуальна несумісність / pixabay.com

У кожної людини свій темперамент і рівень сексуального потягу. І коли партнери не сходяться в питанні кількості сексу – це може мати фатальні наслідки для стосунків.

Щоб не виникало таких проблем, перед початком відносин потрібно визначити яке лібідо і тип сексуального темпераменту у партнера, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Сексолог Ольга Василенко
“А ще краще дізнайтесь й про вподобання. Я щодня чую питання: "Що якщо в сексі спочатку все було погано, але ми вирішили одружитися і тепер на межі розлучення..." Ви прийняли рішення і вам тепер з цим або жити, або ні. Вирішуйте чи готові ви далі приймати факт несумісності в сексі чи ні?”.

Пам'ятайте, що про секс можна домовитися! Важливо вміти слухати і чути без претензій, йти на компроміси, приймати відповідальність. Це ваша відповідальність, ви погодилися на відносини з людиною, яка не підходить темпераментом. Ви прийняли таке рішення і тепер не потрібно звинувачувати в чомусь партнера. 

Сексуальне життя
Мастурбація може врятувати стосунки

З цим складно змиритися, але це факт. У вас немає інших варіантів. Ви або далі звинувачуєте один одного, або починаєте домовлятися. Без поступок ніяк!

Пам'ятайте партнер не зобов'язаний завжди задовольняти ваші сексуальні потреби. Головне слово "завжди". Чому? Тому що це ваша напруга і ви можете його зняти без зайвого роздратування. Мастурбація – не тільки для самотніх. Задумайтесь, що вам дорожче відносини або данина шкідливій настанові в голові?

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Здорове життя Секс
Джерело: Здоров'я 24
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