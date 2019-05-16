Як тест ДНК допомагає вилікувати хвороби

Гени – це ділянки ДНК, в яких зашифровані дані про певні спадкові ознаки. Грубо кажучи, в них записано ріст, форму вух і носа, колір шкіри, очей, волосся та інші зовнішні ознаки, а також схильність до деяких захворювань і навіть риси характеру, обумовлені будовою мозку.

Вважається, що генетичний аналіз (тест ДНК) – це розшифровка ДНК конкретної людини. Але це трохи не так. Основна мета – не стільки розшифровка, скільки інтерпретація результатів. Тобто вашу ДНК порівнюють з еталонною і шукають відхилення.

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Підбір найефективніших ліків

Такий аналіз називається фармакогенетичним тестуванням. Він дозволяє виявити, які лікарські препарати найкраще проявлять себе при вашій ДНК.

Цілком може виявитися, що поширене лікування на вас майже не діє, а рідкісне, що застосовується в 5-10% випадків, виявиться панацеєю. Або, скажімо, є дуже ефективний препарат, але з серйозними побічними ефектами. В цьому випадку генетичний аналіз допоможе встановити, наскільки яскраво це буде виражено у вас і чи можна вам приймати такі ліки.

Фармакогенетичне тестування вже сьогодні використовують при лікуванні деяких видів раку.

Виявлення причин вже наявних хвороб

Наприклад, у вас хронічне захворювання, але медики ніяк не можуть визначити чому воно почалось, а тому не розуміють, як вас лікувати. Генетичний тест дає можливість виявити причини хвороби в генах. Якщо виявиться, що справа дійсно в ДНК, лікар зможе уточнити діагноз і скоригувати лікування.



ДНК-тест може допомогти вилікувати хвороби

Профілактика хвороб, до яких є схильність

Існують сімейні захворювання, такі як цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, багато видів раку. Якщо серед ваших близьких або далеких родичів є хоча б кілька людей з подібними спадковими проявами, генетичний тест вам необхідний.

Він допоможе встановити, наскільки великі ваші ризики захворіти. Якщо буде виявлено схильність, ви за допомогою лікаря зможете скоригувати спосіб життя, щоб максимально відтягнути або зовсім не допустити появи симптомів.

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