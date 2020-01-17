Як допомогти батькам хворої дитини: корисні поради

Як варто діяти, якщо у вашій родині, або у друзів захворіла дитина? Це можуть бути ваші онуки, племінники, похресники і ви, звісно, переймаєтесь їхнім станом. У таких ситуаціях головне надати правильну підтримку батькам, не обтягуючи їх зайвими балачками, претензіями та непотрібними порадами з інтернету.

Поради, як найкраще підтримувати батьків хворих дітей, написала лікар-педіатр Вікторія Кліщ.

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Не шукайте причину хвороби

Не намагайтеся шукати причину захворювання, і навіть якщо вона на для вас очевидна, залиште цю думку при собі. Не дзвоніть батькам, щоб дорікнути словами "Це тому що вона ходить без шапки / бо випив холодної води / он дивись тільки з піску і вже облизує пальці".

Не говоріть банальні фрази

Якщо ви справді не готові допомогти, не кажіть: "Я завжди з вами", "Якщо вам потрібна моя допомога – дзвоніть" тощо. Більша користь буде, якщо ви поцікавитися, чи варто щось приготувати та привезти для дитини, купити у магазині, аптеці тощо.



Як підтримувати батьків дитини, коли малюк захворів / Unsplash

Поважайте вибір батьків

Довіра до лікаря є одною із головних складових одужання. Якщо вам здається, що батьки не здатні оцінювати ситуацію тверезо, ви можете запропонувати консультацію іншого фахівця / клініку / метод лікування тощо.

Не діліться страхами

Не варто розповідати батькам, що може статися щось страшне. Усе тому, що батьки переймаються за свою дитину і мають більше побоювань, ніж у вас.

Не телефонуйте часто

Не варто щогодини телефонувати батькам, адже їм може бути просто не до балачок. Достатньо зранку і ввечері спитати про те, як пройшов день та ніч. Крім того, якщо за дитиною доглядає мама, краще дзвонити до батька.

Не показуйте скорботу

Коли ви спілкуєтеся з батьками хворої дитини, не демонструйте їм свій сум, жаль та скорботу, адже від цього нікому легше не стане.

Як допомогти батькам хворої дитини

️Привезіть готовий обід чи вечерю;

Побалуйте хворого чимось смачним чи новою іграшкою;

Потурбуйтеся про інших дітей у сім'ї – візьміть на прогулянку, почитайте книгу;



Як підтримувати батьків дитини, коли малюк захворів / Unsplash

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