Як допомогти дітям побороти страхи
Інколи дитячі страхи не можливо вирішити без допомоги спеціалістів. Але розв'язання проблеми потребує спільної роботи з батьками.
Навіть в тих випадках, коли виявляється, що страхи дитини пов'язані з психічним розладом, і необхідно приймати антидепресанти або щось ще, ви маєте допомагати їй, розповіла психолог Наталія Зайцева.
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Ось, що ви можете зробити:
Переконати дитину у своїй підтримці
"Я буду поруч і допоможу / підтримаю / захищу, якщо буде потрібно". Так банально і просто, що звучить несерйозно, але дослідники вважають, що саме це може бути найбільш ефективним підходом для вирішення більшості страхів у дітей і підлітків.
Діти часто плутають видумане й реальне
Вчити дитину відрізняти вигадане від реального
Дослідники стверджують, що діти зі страхами (зокрема з нічними) більше плутають фантазії й реальність в порівнянні з дітьми, у яких страхів немає.
Вчити не боятися на своєму прикладі
Якщо члени сім'ї не поділяють страхи дитини й демонструють впевнену, безстрашну поведінку стосовно того, що боїться дитина, то страхи не закріплюються.
Читати дітям вголос
Але не аби що, а дитячі книги, в яких герої мають страхи, щось роблять і в підсумку позбавляються від них. Є пілотне дослідження, в якому 8 з 9 дітей отримали клінічно значуще поліпшення за 4 тижні.
Освоїти й застосовувати психотерапевтичні техніки
Наприклад, позитивне моделювання, перенасичення подразником, метод парадоксу.
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