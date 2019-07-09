Як допомогти дітям побороти страхи

Інколи дитячі страхи не можливо вирішити без допомоги спеціалістів. Але розв'язання проблеми потребує спільної роботи з батьками.

Навіть в тих випадках, коли виявляється, що страхи дитини пов'язані з психічним розладом, і необхідно приймати антидепресанти або щось ще, ви маєте допомагати їй, розповіла психолог Наталія Зайцева.

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Ось, що ви можете зробити:

Переконати дитину у своїй підтримці

"Я буду поруч і допоможу / підтримаю / захищу, якщо буде потрібно". Так банально і просто, що звучить несерйозно, але дослідники вважають, що саме це може бути найбільш ефективним підходом для вирішення більшості страхів у дітей і підлітків.



Діти часто плутають видумане й реальне

Вчити дитину відрізняти вигадане від реального

Дослідники стверджують, що діти зі страхами (зокрема з нічними) більше плутають фантазії й реальність в порівнянні з дітьми, у яких страхів немає.

Вчити не боятися на своєму прикладі

Якщо члени сім'ї не поділяють страхи дитини й демонструють впевнену, безстрашну поведінку стосовно того, що боїться дитина, то страхи не закріплюються.

Читати дітям вголос

Але не аби що, а дитячі книги, в яких герої мають страхи, щось роблять і в підсумку позбавляються від них. Є пілотне дослідження, в якому 8 з 9 дітей отримали клінічно значуще поліпшення за 4 тижні.

Освоїти й застосовувати психотерапевтичні техніки

Наприклад, позитивне моделювання, перенасичення подразником, метод парадоксу.

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