Як допомогти людині з анорексією або булімією

Пацієнти з анорексією відчувають сильний страх перед їжею, і це ускладнює підтримку домовленостей про харчування або фізичної активності.

В кінці листопада 2017 в Нідерландах з'явилися нові стандарти догляду за пацієнтами з розладами харчової поведінки. Вони призначені для всіх, хто має справу з хворими з анорексією, булімією, приступами переїдання й униканням або обмеженням приймання їжі, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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1. Будьте терплячі! Пацієнти з анорексією хочуть самі контролювати свою модель харчування й фізичною активністю та самим керувати ними. В лікарнях у них нерідко забирають цей контроль. В результаті хворий може злякатися або впасти в паніку.

2. Показуйте свою підтримку під час приймання їжі хворим, спонукайте до цього. Водночас проявляйте емпатію і показуйте, що розумієте їхній страх і труднощі, пов'язані з прийманням їжі.

3. Будьте обережнішими з похвалою при успішному прийнятті їжі. Деяким людям компліменти дуже допомагають, але у деяких вони викликають протилежний ефект, через почуття сорому.

4. Не гнівайтесь. Хворий відмовляється від їжі не через впертість, а через страх. Засудження і погрози лише погіршать вже присутній страх і викличуть почуття провини.

5. Не сприймайте обман, погрози, маніпулювання на власний рахунок. Здебільшого все це виникає через страх.

6. Намагайтеся творчо обмірковувати програму разом з хворим, але точно дотримуйтеся досягнутих домовленостей. Задайте кордон, в рамках якого у хворого є вибір. Тоді у нього буде відчуття, що він чимось керує.

Анорексія – що це? Повна відсутності апетиту за об'єктивної потреби організму в харчуванні.

7. Якщо хворий витягає зонд для годування, спокійно говоріть про це. Спробуйте переконати його не витягувати зонд.

8. Застосовуйте примусове годування лише при гострій небезпеки для життя людини.

9. Підтримуйте хворого під час процедури примусового годування. Після процедури вислухайте розповідь без будь-яких суджень, пропозицій готових рішень або спростувань. Вислухайте і покажіть розуміння.

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