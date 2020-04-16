Як довго хворі, які побороли COVID-19, мають імунітет: дослідження
Наразі вчені зовсім мало знають про COVID-19, аби спрогнозувати чи формується імунітет до збудника в людей, які побороли недугу. Втім, нове дослідження вчених свідчить про те, що хворі все ж набувають імунітет до інфекції SARS-CoV-2, але всього на два роки.
Правда, мабуть, таки не всі, хто перехворів на COVID-19 зможе мати імунітет на два наступні роки. Про це пише Bisiness Insider.
Читайте також: Коронавірус вже ніколи не зникне, – головний епідеміолог Швеції
Коли в організм проникають віруси, бактерії або інші шкідливі патогени, імунна система виробляє антитіла для боротьби з ними. Ці антитіла забезпечують імунітет від майбутніх атак.
За словами Джона Шварцберга з Каліфорнійського університету Берклі, "швидше за все, але ще не точно", що антитіла до нового вірусу SARS-CoV-2 зможуть запобігти другій хвилі інфекції, принаймні на час.
Згідно з березневим дослідженням, мавпи, які одужали після зараження коронавірусом, не захворіли після повторного інфікування. І, наскільки відомо, у людей, які перехворіли на COVID-19, теж розвинулися специфічні антитіла.
Це хороший знак, що у нас є принаймні тимчасовий імунітет до захворювання після зараження,
– зазначив Френсіс Лунд, глава відділення мікробіології з Алабами університету в Бірмінгемі.
Та зауважив, що наразі фахівці не знають, як довго зберігається імунітет і чи з'явиться довгострокова імунна реакція у всіх.
В людей, які одужали формуються антитіла COVID-19 / Фото Unsplash
Адже дослідження китайських вчених, які вивчили 175 пацієнтів, які одужали від коронавірусної хвороби, свідчить, що майже у 6% пацієнтів не було антитіл.
А якщо врахувати той факт, що є випадки інфікування з безсимптомним перебігом захворювання, визначити який насправді відсоток хворих отримує імунітет – складно.
Тому, ймовірно, що антитіла не формуються не у 6% хворих, а у значно більшої кількості людей – 20-30%. Що означає, що вони ризикують хворіти з кожною новою хвилею поширення коронавірусу.
Що стосується терміну дії імунітету, то вчені порівняли SARS-CoV-2 з родинним вірусом SARS, який вже був вивчений раніше. Антитіла до нього зберігали здатність боротися з інфекцією в середньому два роки.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 644 людинисьогодні , 12:10
-
У київському Медмістечку 15 хворих на COVID-19 лікарів: нових пацієнтів не приймаютьсьогодні , 12:12
-
Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теоріюсьогодні , 13:20
-
Знайшли новий неочікуваний симптом коронавірусусьогодні , 13:07
-
Скільки коронавірус живе при різних температурах: нове дослідженнясьогодні , 14:13
-
Коронавірус вже ніколи не зникне, – головний епідеміолог Швеціїсьогодні , 13:48