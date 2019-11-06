Як довго треба займатися бігом, аби тривалість життя зросла

Скільки бігати, аби відчути користь для здоров'я – розповіли вчені. Адже, не секрет, що люди які бігають, мають нижчі ризики захворіти на рак чи мати серцевий напад.

Про висновки метааналізу вчені розповіли на сторінках British Journal of Sports Medicine.

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У дослідженні команда вчених оцінила дані 14 робіт за участю 232 149 осіб.

Вчені з’ясували, що будь-яка тривалість занять бігом – є ефективною для зниження ймовірності смерті. Біг на 30% знижував ризики смерті від серцево-судинних захворювань і на 23% – від раку.

Дослідники також зазначають, що йдеться навіть про нерегулярні тренування.

Біг раз у тиждень, чи рідше і біг, який триває менше канонічних 50 хвилин, теж чудово впливає на здоров'я людей.

Біжіть як можете – ефект буде!

А ось прослідкувати зв’язок користі для здоров’я із часом тренування – не вдалося.

Тому, не факт, що ви станете здоровішими, якщо будете бігати багато та регулярно – в порівнянні з тими, хто бігає хоча б зрідка.

Також не було доведено переваг для здоров’я в залежності від швидкості бігу і його тривалістю.

Біг – відмінний варіант для тих, у кого на спорт не вистачає часу, – резюмують вчені.