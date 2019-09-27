Як дозувати жарознижувальні ліки – розрахунки

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дозування жарознижувальних ліків
дозування жарознижувальних ліків / physiciansweekly.com

В інструкції до жарознижувальних препаратів вказане досить незрозуміле дозування згідно з віком! Однак, діти одного віку можуть мати різну вагу. Як правильно дозувати препарати, щоб не зашкодити дитині?

Лікарка-педіатр Вікторія Кліщ пропонує зручну систему розрахунку.

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Діти в рік можуть важити як 8 кг так і 14 кг, тому очевидно, що правильним розрахунком жарознижувального засобу, буде розрахунок дози до ваги дитини, а не до її віку.

В педіатрії застосовують 2 основні жарознижувальні препарати – Парацетамол та Ібупрофен.

Дозування препаратів Парацетамолу

Найпоширеніші торгові назви – Ефералган, Панадол:

15 мг на 1 кг ваги дитини.

Таке дозування можна повторити 4 рази за добу, тобто з інтервалом 6 годин.

Дозування препаратів Ібупрофену

Найпоширеніші – Нурофен, Бофен, Ібуфен:

10 мг на 1 кг ваги дитини.

Дозування теж можна повторити 4 рази за добу, тобто з інтервалом 6 годин.

Якщо температура починає підійматися швидше ніж за 6 годин, можна чергувати препарати Парацетамолу та Ібупрофену.


Слідкуйте за тим, чи підіймається температура впродовж 6 годин

Розглянемо на прикладі двох найпопулярніших препаратів у діток: сиропи Панадол і Нурофен Форте.

Розрахунок для Панадолу

Дано: дитина вагою 10 кг.

Панадол сироп містить у 5 мл – 120 мг.

Для даної ваги дитини дозування становить: 10 кг *15 мг/кг = 150 мг.

Тепер складаємо пропорцію (рахуємо навхрест):

В 5 мл – 120 мг

В х мл (скільки мл нам потрібно дати дитині) – 150 мг.

Х = (150*5): 120 = 6,25 мл разова доза для даної дитини.

Розрахунок для Нурофен форте

Дано: 200 мг на 5 мл, дитина вагою 10 кг.

Вага 10 кг*10мг (тому що ібупрофен дозується саме так) = 100 мг потрібно дати дитині.

Тепер пропорція:

200 мг – 5 мл (це вказано на пакуванні).

100 мг – х мл.

х = (100*5) : 200 = 2,5 мл разова доза для даної дитини.

На перший погляд все здається дещо складним, але якщо переписати собі приклад, а потім підставити власні цифри – у вас все вийде.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Діти Ліки
Джерело: Здоров'я 24
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