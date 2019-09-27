Як дозувати жарознижувальні ліки – розрахунки
В інструкції до жарознижувальних препаратів вказане досить незрозуміле дозування згідно з віком! Однак, діти одного віку можуть мати різну вагу. Як правильно дозувати препарати, щоб не зашкодити дитині?
Лікарка-педіатр Вікторія Кліщ пропонує зручну систему розрахунку.
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Діти в рік можуть важити як 8 кг так і 14 кг, тому очевидно, що правильним розрахунком жарознижувального засобу, буде розрахунок дози до ваги дитини, а не до її віку.
В педіатрії застосовують 2 основні жарознижувальні препарати – Парацетамол та Ібупрофен.
Дозування препаратів Парацетамолу
Найпоширеніші торгові назви – Ефералган, Панадол:
15 мг на 1 кг ваги дитини.
Таке дозування можна повторити 4 рази за добу, тобто з інтервалом 6 годин.
Дозування препаратів Ібупрофену
Найпоширеніші – Нурофен, Бофен, Ібуфен:
10 мг на 1 кг ваги дитини.
Дозування теж можна повторити 4 рази за добу, тобто з інтервалом 6 годин.
Якщо температура починає підійматися швидше ніж за 6 годин, можна чергувати препарати Парацетамолу та Ібупрофену.
Слідкуйте за тим, чи підіймається температура впродовж 6 годин
Розглянемо на прикладі двох найпопулярніших препаратів у діток: сиропи Панадол і Нурофен Форте.
Розрахунок для Панадолу
Дано: дитина вагою 10 кг.
Панадол сироп містить у 5 мл – 120 мг.
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Для даної ваги дитини дозування становить: 10 кг *15 мг/кг = 150 мг.
Тепер складаємо пропорцію (рахуємо навхрест):
В 5 мл – 120 мг
В х мл (скільки мл нам потрібно дати дитині) – 150 мг.
Х = (150*5): 120 = 6,25 мл разова доза для даної дитини.
Розрахунок для Нурофен форте
Дано: 200 мг на 5 мл, дитина вагою 10 кг.
Вага 10 кг*10мг (тому що ібупрофен дозується саме так) = 100 мг потрібно дати дитині.
Тепер пропорція:
200 мг – 5 мл (це вказано на пакуванні).
100 мг – х мл.
х = (100*5) : 200 = 2,5 мл разова доза для даної дитини.
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На перший погляд все здається дещо складним, але якщо переписати собі приклад, а потім підставити власні цифри – у вас все вийде.
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