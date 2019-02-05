Як ефективно схуднути та не набрати зайву вагу: три важливі правила

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Три правила здорового харчування
Три правила здорового харчування / Фото з відкритих джерел

До літа залишилось кілька місяців, тому дівчата все активніше починають працювати над своєю фігурою за допомогою дієт та фізичних навантажень. Для того, аби схуднення було ефективним і безпечним для здоров'я, а зайва вага не поверталася, треба правильно харчуватися та вести активний спосіб життя, витрачаючи більше енергії.

Дієтолог Світлана Фус назвала три важливі правила правильного харчування.

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Перше правило здорового харчування – гармонійне співвідношення енергії, яка надходить з їжею протягом дня, та енергії, яка витрачається.

"Тобто якщо ви будете вживати енергії з їжею більше, ніж витрачаєте, тоді вона зайвими кілограмами буде залишатися на вашій фігурі. Для того, щоб схуднення було ефективним і безпечним для здоров'я, потрібно споживати достатньо енергії для підтримки життєво важливих функцій і вести активний спосіб життя, більш активно витрачаючи енергію", – пояснила дієтолог.

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Друге правило харчування – збалансоване щоденне меню, в яке повинні входити всі необхідні для організму речовини – різноманітні білки, корисні жири і вуглеводи.

Тому, варто розробити індивідуальну систему харчування, яка буде підходити саме для вашого організму та фігури.

Третє важливе правило здорового харчування – режим прийому їжі. 

Від того, наскільки правильно ви підберете продукти, залежить тільки половина успіху. Друга частина ефективного, а головне безпечного схуднення – це вміле чергування цих продуктів, кратність і регулярність їхнього вживання,
– підсумувала дієтолог.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, хочу поделиться с вами тремя важными правилами правильного питания. Первое правило здорового питания – это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня и энергии, которая расходуется. То есть, если вы будете употреблять энергии с едой больше, чем тратите, тогда она лишними килограммами будет оставаться на вашей фигуре. Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, нужно потреблять достаточно энергии для поддержания жизненно важных функций и вести активный образ жизни, более активно расходуя энергию. Второе правило питания – это сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества — разнообразные белки, полезные жиры и углеводы. Разработать индивидуальную систему питания, наиболее подходящую для удовлетворения всех физиологических потребностей, самостоятельно – достаточно сложно, да и далеко не факт, что получится с первого раза подобрать правильный рацион без необходимых знаний. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, Вы можете обратиться к квалифицированным специалистам в Центр нормализации веса Светланы Фус. После анализа вашего дневника питания, оценки состояния здоровья, для вас разработают сбалансированный рацион и дадут рекомендации для получения наилучших результатов. Третье и не менее важное правило здорового питания – это режим приема пищи. Ведь от того, насколько правильно вы подберете продукты зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Допис, поширений Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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