Як ефективно схуднути та не набрати зайву вагу: три важливі правила

До літа залишилось кілька місяців, тому дівчата все активніше починають працювати над своєю фігурою за допомогою дієт та фізичних навантажень. Для того, аби схуднення було ефективним і безпечним для здоров'я, а зайва вага не поверталася, треба правильно харчуватися та вести активний спосіб життя, витрачаючи більше енергії.

Дієтолог Світлана Фус назвала три важливі правила правильного харчування.

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Перше правило здорового харчування – гармонійне співвідношення енергії, яка надходить з їжею протягом дня, та енергії, яка витрачається.

"Тобто якщо ви будете вживати енергії з їжею більше, ніж витрачаєте, тоді вона зайвими кілограмами буде залишатися на вашій фігурі. Для того, щоб схуднення було ефективним і безпечним для здоров'я, потрібно споживати достатньо енергії для підтримки життєво важливих функцій і вести активний спосіб життя, більш активно витрачаючи енергію", – пояснила дієтолог.

Друге правило харчування – збалансоване щоденне меню, в яке повинні входити всі необхідні для організму речовини – різноманітні білки, корисні жири і вуглеводи.

Тому, варто розробити індивідуальну систему харчування, яка буде підходити саме для вашого організму та фігури.

Третє важливе правило здорового харчування – режим прийому їжі.

Від того, наскільки правильно ви підберете продукти, залежить тільки половина успіху. Друга частина ефективного, а головне безпечного схуднення – це вміле чергування цих продуктів, кратність і регулярність їхнього вживання,

– підсумувала дієтолог.

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