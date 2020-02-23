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Як евакуйованим з Китаю людям передають їжу: відео з санаторію "Нові Санжари"

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Як людям в обсервації доставляють їжу / скріншот із відео

Кожна порція відсортована в окремий пакетик – так людям, що прибули з Китаю в Україну та перебувають в обсервації у Нових Санжарах, передають їжу. На територію санаторію візочки з наїдками завозять люди, одягнені у захисні костюми.

Відповідне відео поширив журналіст Олександр Махов, який теж перебуває в обсервації. Ролик він розмістив на власній фейсбук-сторінці.

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Ось так доставляють їжу в будівлю медбази Нацгвардії, де перебувають евакуйовані з Китаю.Годують тричі на день,
– зазначив він у дописі.

Як людям в обсервації передають їжу: відео

Махов також подякував українцям, що передали для людей в обсервації книги.

Хто та чому перебуває в обсервації? У четвер, 20 лютого, Україна евакуювала своїх громадян з місця розповсюдження коронавірусу – китайського міста Уханя. Загалом вдалося евакуювати 45 українців та 27 іноземців.

Їх розмістили у медичному центрі селища Нові Санжари і там вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.

Разом з ними на карантині залишилися члени екіпажу літака, який евакуйовував людей з Уханя, а також медики, що за ними доглядають.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус 2020 Нові Санжари Здоров'я Лікування
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