Як феромонні парфуми впливають на сексуальне життя

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Чи існують парфуми з феромонами
Чи існують парфуми з феромонами / pixabay.com

Нюх, як сексуальний подразник, нині розглядається активніше. Такі запахи сприймаються несвідомо.

Жіноче і чоловіче тіло виділяє особливі речовини, які неможливо розпізнати як конкретний запах. Ці запахи оцінюються неусвідомлено і викликають почуття симпатії до людини або навпаки. Такі речовини називаються феромонами, розповіла сексолог Ольга Карєнєєва.

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Як працюють феромони?

Хороший рівень феромонів для людини може означати значно більше, ніж зовнішня привабливість. Деякі дослідники стверджують, що людина реагує сексуальним збудженням на запах раніше, ніж на зорові, слухові та тактильні відчуття, а вибір сексуального партнера значною мірою залежить від його запаху, хоча сама людина цього не усвідомлює.

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Отже, чим вищий вміст статевих гормонів в людині, тим вона привабливіша для протилежної статі. Красиві люди не завжди мають попит, на який вони розраховують. А люди зі звичайною зовнішністю, можуть бути надзвичайно привабливими. 

Феромони в парфумерії

Ну і звичайно ж виробники косметики цим активно користуються, пропоную чарівні парфуми з вмістом феромонів, які допоможуть вам завоювати партнера. Відтворити хімічну формулу феромонів намагалися дуже довго, але ця ідея провалилась. Тому що справжні феромони у зовнішньому середовищі швидко руйнуються.

Парфуми з феромонами не працюють
Парфуми з феромонами не працюють

Парфуми можуть мати дуже приємний запах, але з феромонами людини – це не має, на жаль, нічого спільного. Однак така парфумерія дає впевненість в собі, а це точно підвищує привабливість і робить людину більш відкритою та активною на побаченнях.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Здорове життя Краса
Джерело: Здоров'я 24
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