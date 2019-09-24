Як ГМО впливає на здоров'я людей

Часто можна зустріти твердження про те, що генномодифікована продукція здатна викликати проблеми зі здоров'ям: від астми та безпліддя до онкозахворювань. Але жодних доказів це твердження не мають.

За весь період з часу появи ГМО на ринку, така продукція не стала причиною жодної смерті чи навіть найпростішої хвороби.

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Весною 2016-го року Національна академія науки, інженерії та медицини у Вашингтоні дослідила питання безпеки ГМО і вкотре дійшла висновку, що генномодифіковані продукти є безпечними.

Дослідження академії виявило, що немає істотних доказів різниці в ризиках для здоров'я людини між доступними на ринку гмо-культурами та традиційно вирощеними рослинами, враховуючи й алергічні реакції.

Наголошуємо, що нині тварини є основним споживачем ГМО-продукції. У зв'язку з цим було проведено безліч досліджень про те, як ця продукція впливає на ДНК тварин.



ГМО не шкодить людям

Результати досліджень не показали змін у реактивному білку чи ДНК тварини. ГМО ніколи не були виявлені в харчових продуктах, отриманих від цих тварин. Це означає, що якщо ваша курка буде їсти ГМО-зерно, вона не буде нести генномодифіковані яйця.

Звісно, що деякі природні дрібні фрагменти рослинного походження ДНК можуть переходити в тканини травоїдних тварин. Проте це залежить від самої рослини, яка може трапитись тварині в абсолютно диких умовах.

Звідки взялися такі міфи, які властивості може змінювати модифікація продуктів та як до ГМО ставляться в різних країнах світу – читайте у матеріалі.

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