Як голодування покращить вашу продуктивність

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Порожній шлунок допоможе запам'ятовувати
Порожній шлунок допоможе запам'ятовувати / unsplash.com

Вчені з Південно-Каліфорнійського університету описали несподівані властивості греліну – "гормону голоду", який синтезується в очікуванні їжі.

Гормон синтезується в шлунку і кишечнику, а потім зв'язується зі спеціальними рецепторами блукаючого нерва, пише Medical Xpress.

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Нещодавно з'ясувалося, що блукаючий нерв пов'язаний з процесами пам'яті. Дослідники припустили, що ключову роль в цьому відіграє саме грелін.

Гормон голоду впливає на пам'ять
Гормон голоду впливає на пам'ять

Вчені провели експеримент з лабораторними щурами, у яких зменшили кількість рецепторів до греліну. Перед тваринами ставили завдання, які перевіряли їх епізодичну пам'ять: особини повинні були згадати якийсь предмет в певному оточенні.

Щури з нечутливим до "гормону голоду" блукаючим нервом ледве впоралися з тестами. Крім того, тварини частіше підходили до годівниці, хоча їли меншими порціями. Здавалося, щури забували, що недавно їли.

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Вчені вже звертали увагу на зв'язок греліну з пам'яттю і навчанням. У статті канадських дослідників йдеться, що грелін проникає з крові в гіпокамп, діє на міжнейронні зв'язки та впливає на когнітивні функції. Можливо, тому говорять, що вчитися простіше на порожній (але не голодний) шлунок, коли рівень греліну підвищується в передчутті їжі.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Мозок Здорове харчування
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