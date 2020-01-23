Як гормон любові може допомогти людям з аутизмом

Окситоцин, який часто називають "гормоном любові", допоміг дорослим чоловікам з аутизмом стати відкритішими до соціальних зв'язків.

Автори дослідження зазначили, що введення гормону має позитивні тривалі ефекти, пише Molecular Autism.

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Для дослідження команда набрала 40 дорослих чоловіків з аутизмом, розділивши їх на експериментальну та контрольну групу, яка отримувала плацебо.

На першому етапі фахівці вивчили кількість окситоцину, що виробляється самими учасниками та їх соціальні зв'язки. Аналіз даних показав, що кількість окситоцину в слині чоловіків була пов'язана з прихильністю до інших.

На другому етапі дослідження команда вивчила довгострокові ефекти введення окситоцину через назальний спрей. Цей експеримент дав чудові результати – учасники, які отримували окситоцин вподовж чотирьох тижнів, відчували позитивні наслідки до року.

Щодо соціальної взаємодії, дослідники не виявили різниці між експериментальною групою та контрольною групою. Але що стосується поведінки, то результати були помітними. Люди з експериментальної групи повідомили про значно меншу кількість повторної поведінки та про кращі успіхи у формуванні близьких стосунків.

Для цього дослідження відбирали лише чоловіків-учасників. Частково це пояснюється тим, що аутизм є більш поширеним у чоловіків та жіночий гормональний цикл може впливати на результати тесту.

Результати, які ми сьогодні представляємо, є результатом першого пілотного дослідження. Потрібно провести ще багато подальших досліджень, перш ніж використовувати окситоцин для лікування людей з аутизмом,

– розповів автор дослідження Каат Алаерт.

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