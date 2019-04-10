Як готувати овочі: дієтолог назвала найкращий спосіб

Усі ми знаємо, що овочі потрібно їсти щодня. У ВООЗ радять включити у свій щоденний раціон 500 грамів овочів та фруктів. Від способу приготування залежить користь цих продуктів.

Навряд чи принесуть користь овочі, які підсмажили на рафінованій соняшниковій олії.

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Дієтолог Світлана Фус зазначає: найкраще споживати овочі сирими. Все тому, що при варінні втрачається деяка частина вітамінів і мінералів. Перш за все, вітамін С, фолієва кислота і калій.

Але приготування овочів теж має свої переваги. Харчові волокна, що містяться в овочах, після термічної обробки легше засвоюються, що важливо для малюків і людей з проблемами травлення.

Найоптимальніший способіб приготування овочів – на пару.

Не варто забувати і про один з основних принципів харчування — різноманітність. Тоді овочі не зможуть набриднути.

Дієтолог назвала загальні рекомендації щодо приготування овочів:

1) Температура приготування не більше 100 градусів.

2) Чим менший час теплової обробки – тим краще.

3) Якщо ж ви варите овочі, то кидайте їх у киплячу воду.

4) При готуванні у духовці – ставте овочі у вже розігріту.

5) Готуйте в посуді, що не окислюється і з закритою кришкою.

6) Дотримуйтеся режиму приготування продуктів, не переварюйте.

7) Готуйте овочі цілими, не в нарізаному вигляді. Очищати і нарізати краще безпосередньо перед вживанням або приготуванням салатів і рагу.

8) Нарізати потрібно не дуже дрібно, використання терки не бажано.

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