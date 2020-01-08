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Що читати: книги для підлітків про секс і дорослішання

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Що читати: книги для підлітків про секс і дорослішання / Unsplash

Сексуальне виховання є дуже важливим для дітей та підлітків. Відтак психологи рекомендують, щоб батьки та вчителі будували довірливі відносини з нащадками та спілкувалися з ними про те, що таке секс. Крім цього, існує чимало літератури для юних читачів, у яких йдеться відверто про "незручне".

Секс-педагог Юлія Ярмоленко на своїй сторінці в інстаграмі склала особистий перелік книг для дітей від 2 до 16 років, у яких йдеться про тіло, дорослішання і секс.

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Що читати дітям про інтимні речі: п'ятірка книг

"Звідки беруться діти" Кеті Дейнс

Книга з ілюстраціями була створена для наймолодших читачів – 2-5 років. У ній йдеться, як дитина потрапляє в мамин живіт, хто ховається в сумці мами-кенгуру тощо. 

"Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко

У книзі для 4-9 років йдеться про статеві органи, інтимну гігієну, ерекцію, менструацію та інтимне здоров'я.

"Звідки я взявся. Правдиві відповіді на незручні питання" Хосе Морфа

Для 5-10 років. У книзі написано про фізіологію, зачаття, вагітність, пологи, контрацепцію, вміння говорити "Ні".

"Як я дорослішаю" Аніта Найк, Філ Вілкінсон

Для 7-13 років. У виданні розписано про те, як відбувається дорослішання і як підготуватися до підліткового віку

"Твоє приватне тіло" Марава Ібрагім

Секс-педагог назвала книгу "Твоє приватне тіло" своїм фаворитом серед усіх книжок з сексуальної грамотності. "Для дівчаток від 10 до 95 років", – додала Ярмоленко.

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Теги: Здоров'я Виховання Діти Психологія Книги Література
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