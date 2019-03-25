Як говорити з дівчинкою про місячні
Дитину будь-якої статі не можна залякувати жахами про секс. Наприклад, слова "Ну ось, тепер ти і залетіти можеш" не найкращі для розмови про менструацію.
Не соромтеся самі такої розмови. Це ж просто фізіологія. Ви ж дитині пояснювали правила гігієни, в чому різниця? Ті ж фізіологічні процеси, та ж гігієна тіла і невелика розмова про функціонування організму, розповіла сексолог Ольга Василенко.
Читайте також: Спростували головні міфи про наслідки мастурбації
Якщо важко підбрати слова, то дайте книгу. Не треба порушувати простір і підкладати дівчинці прокладки та інше. Заведіть загальне місце в будинку для гігієнічних засобів, щоб дівчинка в будь-який момент могла сама взяти все, що потрібно
⠀
Зробіть з цього свято. Але тільки, якщо зможете щиро радіти змінам, а не бентежитися і переживати. Зводіть дівчинку в кіно, скасуйте школу, подаруйте щось жіночне (сережки, кільце, парфуми і тд). У дівчинки стрес, їй краще не йти в школу і перемкнути думки на щось інше. До того ж, так ви допоможете їй простіше прийняти зміни її жіночого тіла. Виключення – жорстке заперечення статі і статевої ролі.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.