Як говорити з дівчинкою про місячні

Дитину будь-якої статі не можна залякувати жахами про секс. Наприклад, слова "Ну ось, тепер ти і залетіти можеш" не найкращі для розмови про менструацію.

Не соромтеся самі такої розмови. Це ж просто фізіологія. Ви ж дитині пояснювали правила гігієни, в чому різниця? Ті ж фізіологічні процеси, та ж гігієна тіла і невелика розмова про функціонування організму, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Якщо важко підбрати слова, то дайте книгу. Не треба порушувати простір і підкладати дівчинці прокладки та інше. Заведіть загальне місце в будинку для гігієнічних засобів, щоб дівчинка в будь-який момент могла сама взяти все, що потрібно

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Зробіть з цього свято. Але тільки, якщо зможете щиро радіти змінам, а не бентежитися і переживати. Зводіть дівчинку в кіно, скасуйте школу, подаруйте щось жіночне (сережки, кільце, парфуми і тд). У дівчинки стрес, їй краще не йти в школу і перемкнути думки на щось інше. До того ж, так ви допоможете їй простіше прийняти зміни її жіночого тіла. Виключення – жорстке заперечення статі і статевої ролі.

Сексолог Ольга Василенко “Не треба обговорювати менструації дівчинки з іншими людьми, особливо відкрито! Особливо з чоловіками! Тільки одна ситуація в питаннях менструації впливає на майбутнє інтимне життя. Це коли сексом лякають, причому постійно. А все інше не страшно”.

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