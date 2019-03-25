Як говорити з дівчинкою про місячні

126 Читать новость на русском
Як говорити про менструацію з дівчиною
Як говорити про менструацію з дівчиною / pixabay.com

Дитину будь-якої статі не можна залякувати жахами про секс. Наприклад, слова "Ну ось, тепер ти і залетіти можеш" не найкращі для розмови про менструацію.

Не соромтеся самі такої розмови. Це ж просто фізіологія. Ви ж дитині пояснювали правила гігієни, в чому різниця? Ті ж фізіологічні процеси, та ж гігієна тіла і невелика розмова про функціонування організму, розповіла сексолог Ольга Василенко.

Читайте також: Спростували головні міфи про наслідки мастурбації

Якщо важко підбрати слова, то дайте книгу. Не треба порушувати простір і підкладати дівчинці прокладки та інше. Заведіть загальне місце в будинку для гігієнічних засобів, щоб дівчинка в будь-який момент могла сама взяти все, що потрібно

Зробіть з цього свято. Але тільки, якщо зможете щиро радіти змінам, а не бентежитися і переживати. Зводіть дівчинку в кіно, скасуйте школу, подаруйте щось жіночне (сережки, кільце, парфуми і тд). У дівчинки стрес, їй краще не йти в школу і перемкнути думки на щось інше. До того ж, так ви допоможете їй простіше прийняти зміни її жіночого тіла. Виключення – жорстке заперечення статі і статевої ролі.

 
Сексолог Ольга Василенко
“Не треба обговорювати менструації дівчинки з іншими людьми, особливо відкрито! Особливо з чоловіками! Тільки одна ситуація в питаннях менструації впливає на майбутнє інтимне життя. Це коли сексом лякають, причому постійно. А все інше не страшно”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Прихопив секретні документи: екс-офіцер ЗСУ перейшов на бік проросійських бойовиків
25 березня
3205
Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Діти Секс Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3049
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3375
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1556
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 1180
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 103086
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук