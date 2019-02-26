Як харчуватися, щоб наростити м'язи
М'язи складаються з білка, тому для їх нарощування необхідно вживати достатньо цієї речовини.
Білок — це джерело амінокислот. Вони бувають замінні: ті, які ми вміємо утворювати самі, і незамінні — їх ми маємо споживати з їжею. Амінокислоти це не лише "цеглинки" для побудови м’язів, пише в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
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Чому амінокислоти важливі? З амінокислот утворюються білки крові, ферменти, нейромедіатори та деякі гормони – сполуки, що визначають роботу нервової системи та всіх біохімічних процесів. Амінокислоти регулюють сигнальні каскади старіння, поділу клітин і навіть раку. Насамкінець, амінокислоти це легке джерело енергії — ось чому на дієті ми втрачаємо не лише жир, але й м’язи.
Рослинний білок містить менше незмінних амінокислот
Скільки треба їсти білків? Для більшості людей достатньо споживати білок у розрахунку 0,6 -1 грам/кг маси тіла. Вегетаріанці та вегани мають більшу потребу в білковій їжі — до 2 грамів/кг ваги. Це тому, що білок рослинного походження містить менше незамінних амінокислот. Люди старшого віку також мають їсти більше білка: 1 - 1,3 грама/кг. Спортсменам також потрібно більше білка: легкоатлетам радять їсти білок у розрахунку 1.3 - 1.8 грами/кг маси тіла. Якщо ж ви прагнете наростити м’язи й робите силові вправи, то споживання білка можна збільшити до 2 грамів/кг. Вегани-атлети можуть збільшити споживання білкової їжі до 2.5 грамів/кг ваги. Бодібілдери перед змаганнями можуть збільшити споживання білка до 3 грамів/кг, але такі норми підходять не всім.
Чому надмірне споживання білка шкодить?
Надлишок білка шкодить людям, в яких діагностовані хвороби нирок.
Надмірне споживання білка може викликати остеопороз у жінок з ожирінням та в чоловіків із нормальною вагою.
Надлишок білка, особливо ВСАА, підвищує ризик раку та прискорюється старіння.
ВСАА зменшують рівень нейромедіатору серотоніну в мозку. Серотонін бере участь у відчуття бадьорості, рішучості, радості, соціальній і сексуальній поведінці, навчанні, сну та інших процесах.
Надлишок білка в організмі може викликати рак
Білкові добавки не замінять різноманітні харчові джерела білка. Адже саме їжа, а не добавки, містить не лише амінокислоти, а й мікроелементи та вітаміни.
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