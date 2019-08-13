Як і чим мити овочі, фрукти та ягоди
Незалежно від того, купуєте ви фрукти чи овочі або вирощуєте самі, їх все одно потрібно обробляти.
Тому гастроентеролог Яна Пруднікова радить ретельно промивати овочі та фрукти та замочувати у соленій воді.
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У магазинах обробка овочів/фруктів буває:
- парафіном і воском покривають фрукти для збільшення терміну придатності, а також це надає продуктом блиск
- дифенілами (продукт нафтоперероблення) просочують папір, в який загортають цитрусові
- бромистий метил і фунгіциди обробляють фрукти для знищення цвілі
- сірчистий газ, в який поміщають фрукти, збільшує термін придатності
Як позбутися пестицидів
Вчені з Сільськогосподарської експериментальної станції у Коннектикуті виявили, що промивка продуктів проточною водою зменшила кількість залишків пестицидів для 9 з 12 випробуваних пестицидів.
Дослідники промивали овочі протягом 20 хвилин в оцті, розчині солоної води або простій воді, щоб усунути залишки пестицидів. Вони виявили, що 10%-ий розчин солоної води був найефективнішим, і більш ефективним, ніж промивання простою водою.
Тому рекомендують фрукти та овочі помістити на 12-15 хвилин у солевому розчині (2 ст. л. харчової солі на 100 мл води).
Щоб позбутися від бактерій/грибів – замочіть фрукти/овочі/ягоди у воді з оцтом у пропорції 1: 3 на 5-10 хвилин.
Щоб позбутися від бактерій/грибів – замочіть фрукти/овочі/ягоди у воді з оцтом
Загальні рекомендації щодо миття
- Цитрусові ошпарюють окропом перед миттям
- Груші, яблука, сухофрукти — замочуйте в холодній воді
- Коренеплоди, огірки і помідори вимочувати в теплій воді 10–15 хв
- Температура води повинна бути близька до температури фруктів / ягід
Марганцівка, фурацилін і тощо не пройшли клінічні випробування.
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