Як і чим мити овочі, фрукти та ягоди

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Як і чим мити ягоди, фрукти та овочі
Як і чим мити ягоди, фрукти та овочі / slobodnadalmacija.hr

Незалежно від того, купуєте ви фрукти чи овочі або вирощуєте самі, їх все одно потрібно обробляти.

Тому гастроентеролог Яна Пруднікова радить ретельно промивати овочі та фрукти та замочувати у соленій воді.

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У магазинах обробка овочів/фруктів буває:

  • парафіном і воском покривають фрукти для збільшення терміну придатності, а також це надає продуктом блиск
  • дифенілами (продукт нафтоперероблення) просочують папір, в який загортають цитрусові
  • бромистий метил і фунгіциди обробляють фрукти для знищення цвілі
  • сірчистий газ, в який поміщають фрукти, збільшує термін придатності

Як позбутися пестицидів

Вчені з Сільськогосподарської експериментальної станції у Коннектикуті виявили, що промивка продуктів проточною водою зменшила кількість залишків пестицидів для 9 з 12 випробуваних пестицидів.

Дослідники промивали овочі протягом 20 хвилин в оцті, розчині солоної води або простій воді, щоб усунути залишки пестицидів. Вони виявили, що 10%-ий розчин солоної води був найефективнішим, і більш ефективним, ніж промивання простою водою.

Тому рекомендують фрукти та овочі помістити на 12-15 хвилин у солевому розчині (2 ст. л. харчової солі на 100 мл води).

Щоб позбутися від бактерій/грибів – замочіть фрукти/овочі/ягоди у воді з оцтом у пропорції 1: 3 на 5-10 хвилин.

Щоб позбутися від бактерій/грибів – замочіть фрукти/овочі/ягоди у воді з оцтом
Щоб позбутися від бактерій/грибів – замочіть фрукти/овочі/ягоди у воді з оцтом

Загальні рекомендації щодо миття

  1. Цитрусові ошпарюють окропом перед миттям
  2. Груші, яблука, сухофрукти — замочуйте в холодній воді
  3. Коренеплоди, огірки і помідори вимочувати в теплій воді 10–15 хв
  4. Температура води повинна бути близька до температури фруктів / ягід

Марганцівка, фурацилін і тощо не пройшли клінічні випробування.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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