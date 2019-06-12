Як інтернет може зруйнувати наше психічне здоров'я

У далекі дев'яності з'явився термін – інтернет-залежність. Тоді інтернет став активно проникати в нашу повсякденність, з геометричною прогресією зростала кількість користувачів, тоді й з'явилися перші проблеми.

Тоді лікарі помітили, що люди стали проводити багато часу в інтернеті, більше встановлених норм, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Пройшли роки й інтернет зв'язав не тільки людей на різних континентах. Він настільки проник в усі сфери, що стало не зрозуміло, яку кількість проведеного часу в мережі є нормою?



Соціальні мережі стали невіддільнною частиною нашого життя

Це питання залишається спірним, досі немає чітких критеріїв діагнозу інтернет-залежність. Наукова спільнота, замість того, щоб підвести всі симптоми під один знаменник, розділила їх на кілька.

Види залежностей в інтернеті

Азартні ігри та букмекерські контори онлайн. Це один з найбільш поширених з визнаних розладів в мережі серед чоловіків від 16 до 45 років. Доступність і анонімність приваблює безліч гравців щодня.

Залежність від онлайн-ігор. Близько 40 відсотків гравців World of Warcraft (WoW) залежні. А є ще "танки", "Lineage" і т.д. До речі, серед залежних, знову ж таки, більше чоловіків.

Розлад комунікативної залежності (CAD) – це поведінковий розлад, пов'язаний з необхідністю постійного спілкування з іншими людьми, навіть коли в такому спілкуванні немає практичної необхідності. Цим більшою мірою страждають жінки.

Інформаційне перевантаження. Примусовий веб-серфінг або пошук в базі даних.

Що говорить наука?

Чи залежні люди, які багато часу проводять в інтернеті, які навчаються, спілкуються, дивляться кіно або працюють? Ні! Інтернет сам по собі є тільки середовищем, люди насправді залежні від процесів, які підтримуються в інтернеті.

Що робити?

Навчіться управління часом в мережі; Оцініть переваги й шкоду інтернету; Підвищуйте усвідомленість, поставте питання "навіщо я взяв/ла в руки телефон"; Встановіть додаток-контролер; Навчіться керувати емоціями й контролювати імпульси, пов'язані з доступом в інтернет; Знайдіть альтернативну діяльність.

Не виходить зробити це самостійно – зверніться до лікаря.

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