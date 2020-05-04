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Як Італія виходить з жорсткого карантину: що вже дозволили

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Як Італія виходить з карантину - які обмеження зняли
Італія пом'якшує карантин / ANSA

З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.

Бари та ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс. Їжу потрібно вживати в будинку або ж в офісі. Про це повідомляє агентство Ansa.

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Які ще послаблення карантину діятимуть в Італії з 4 травня

  • Відновляється робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Втім, за умови дотримання протоколів безпеки на робочому місці.
  • Дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів. Масові родинні зібрання заборонені.
  • Зустрічі з рідними повинні відбуватись за умов дотримання дистанції і використання масок.
  • Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається. В інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої необхідності.
  • Знову можна буде збиратись на похорони, але групою не більше 15 людей. Рекомендується проводити похорони на відкритому просторі.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня в Італії загалом підтвердили 211 тисяч випадків коронавірусу. На жаль, майже 29 тисяч людей померли. Водночас одужали близько 82 тисяч пацієнтів.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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