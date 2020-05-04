Як Італія виходить з жорсткого карантину: що вже дозволили
З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.
Бари та ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс. Їжу потрібно вживати в будинку або ж в офісі. Про це повідомляє агентство Ansa.
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Які ще послаблення карантину діятимуть в Італії з 4 травня
- Відновляється робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Втім, за умови дотримання протоколів безпеки на робочому місці.
- Дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів. Масові родинні зібрання заборонені.
- Зустрічі з рідними повинні відбуватись за умов дотримання дистанції і використання масок.
- Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається. В інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої необхідності.
- Знову можна буде збиратись на похорони, але групою не більше 15 людей. Рекомендується проводити похорони на відкритому просторі.
Зверніть увагу! Станом на 4 травня в Італії загалом підтвердили 211 тисяч випадків коронавірусу. На жаль, майже 29 тисяч людей померли. Водночас одужали близько 82 тисяч пацієнтів.