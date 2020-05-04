Як Італія виходить з жорсткого карантину: що вже дозволили

З 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, який запровадили через пандемію коронавірусу. Уряд дозволив роботу невеликих підприємств та зустрічі з рідними в межах регіону.

Бари та ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс. Їжу потрібно вживати в будинку або ж в офісі. Про це повідомляє агентство Ansa.

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Які ще послаблення карантину діятимуть в Італії з 4 травня

Відновляється робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Втім, за умови дотримання протоколів безпеки на робочому місці.

Дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів. Масові родинні зібрання заборонені.

Зустрічі з рідними повинні відбуватись за умов дотримання дистанції і використання масок.

Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається. В інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої необхідності.

Знову можна буде збиратись на похорони, але групою не більше 15 людей. Рекомендується проводити похорони на відкритому просторі.

Зверніть увагу! Станом на 4 травня в Італії загалом підтвердили 211 тисяч випадків коронавірусу. На жаль, майже 29 тисяч людей померли. Водночас одужали близько 82 тисяч пацієнтів.