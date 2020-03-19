Як італійське містечко побороло коронавірус: цікавий метод

В італійському містечку Во Еуганіо неподалік Венеції, де зафіксували першу в країні смерть від COVID-19, знайшли cпосіб, як побороти недугу. Місцева влада вирішила провести експеримент. На зараження вірусом активно тестували усіх жителів. Навіть тих, в кого не було симптомів.

Жителів у містечку – понад 3 тисячі, перевіряли усіх. Тих, у кого діагноз підтверджувався, відправляли на суворий карантин, а разом з ними і людей, які контактували з хворим.

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Через десять днів перевірку повторили. Однак вже тоді кількість хворих знизилася на 90%.

Тестування було вкрай важливим, воно врятувало багато життів,

– сказав мер міста Джуліано Мартіні.

Взяти приклад з маленького італійського містечка закликала і Всесвітня організація охорони здоров'я. "Наше основне послання: тестуйте, тестуйте, тестуйте, – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєрус.

За минулу добу від коронавірусу в Італії померли 475 людей. За одну добу кількість зросла майже на 20%.

Результати тесту показують, що у нас 2648 нових випадків. Станом на середу (18 березня 2020 року – 24 канал) в Італії 28 710 пацієнтів з коронавірусом. 12 тисяч інфікованих – на самоізоляції вдома,

– розповіла глава італійського Агентства цивільного захисту Анжело Борреллі.

Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей – 2978 осіб. У той час Італії намагаються допомогти китайці, де і виникла недуга. У Мілан ділитися досвідом прилетіли медики з Піднебесної. Зі собою привезли 20 тонн устаткування. 40 лікарів попрямують в лікарні Ломбардії, яка найбільше потерпає від коронавірусу.

Що відомо про коронавірус в Італії? Найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу саме Італії. Держава перебуває на другому місці після Китаю за загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії.



Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. З перших днів від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країн.