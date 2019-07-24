Як каракатиця допоможе вилікувати рак

Дослідники виявили, що чорнило каракатиці, які вона розпорошує для відлякування хижаків, містять наночастинки, які блокують зростання ріст пухлин.

Імунотерапія пухлин бореться з раком стимуляцією власної імунної системи організму. Одна зі стратегій націлена на стимулювання лейкоцитів. Макрофаги – тип лейкоцитів, що переважає, можуть бути однією з 2 форм: M1 або M2.

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Фенотип M1 поглинає і руйнує клітини пухлини через процес фагоцитозу з активацією T-клітин. У фенотипі M2 ця імунна функція пригнічена, тому він дозволяє раковому утворенню залишатися непоміченим. У пухлинних середовищах фенотип M2 майже завжди перевершує фенотип M1.



Чорнила каракатиці використають для лікування раку

Саме тому вчені б'ються над тим, щоб перетворити один тип макрофагів в інший. Водночас дослідники розробляють наночастинки, які при опроміненні локально руйнують ракові клітини. Ці агенти можна інтегрувати в синтезовані наночастинки, а потім потенційно вводити пацієнтам. Одним з недоліків є те, що ці синтетичні наночастинки дорогі й вимагають складних методів отримання.

Нова робота дослідників Уханьского університету показала, що сферичні наночастинки чорнила каракатиці, що мають приблизно 100 нм в діаметрі, мають здатність перепрограмувати макрофаги типу M2 в тип M1.

Експерименти in vitro (в пробірці), проведені дослідниками, показали, що опромінення наночастинок ближнім інфрачервоним випромінюванням вбило близько 90% пухлинних клітин. Самі частинки виявилися не цитотоксичними.

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