Як каракатиця допоможе вилікувати рак

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Каракатиця допоможе вилікувати рак
Каракатиця допоможе вилікувати рак / pixabay.com

Дослідники виявили, що чорнило каракатиці, які вона розпорошує для відлякування хижаків, містять наночастинки, які блокують зростання ріст пухлин.

Імунотерапія пухлин бореться з раком стимуляцією власної імунної системи організму. Одна зі стратегій націлена на стимулювання лейкоцитів. Макрофаги – тип лейкоцитів, що переважає, можуть бути однією з 2 форм: M1 або M2.

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Фенотип M1 поглинає і руйнує клітини пухлини через процес фагоцитозу з активацією T-клітин. У фенотипі M2 ця імунна функція пригнічена, тому він дозволяє раковому утворенню залишатися непоміченим. У пухлинних середовищах фенотип M2 майже завжди перевершує фенотип M1.

Чорнила каракатиці використають для лікування раку
Чорнила каракатиці використають для лікування раку

Саме тому вчені б'ються над тим, щоб перетворити один тип макрофагів в інший. Водночас дослідники розробляють наночастинки, які при опроміненні локально руйнують ракові клітини. Ці агенти можна інтегрувати в синтезовані наночастинки, а потім потенційно вводити пацієнтам. Одним з недоліків є те, що ці синтетичні наночастинки дорогі й вимагають складних методів отримання.

Нова робота дослідників Уханьского університету показала, що сферичні наночастинки чорнила каракатиці, що мають приблизно 100 нм в діаметрі, мають здатність перепрограмувати макрофаги типу M2 в тип M1. 

Експерименти in vitro (в пробірці), проведені дослідниками, показали, що опромінення наночастинок ближнім інфрачервоним випромінюванням вбило близько 90% пухлинних клітин. Самі частинки виявилися не цитотоксичними. 

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Онкозахворювання Здорове життя Медицина
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