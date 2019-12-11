Як кава допомагає запобігти хворобам мозку: пояснення вчених

Регулярне вживання кави забезпечує захист від нейродегенеративних захворювань, заявили вчені. Втім важливо дотримуватись й інших вимог – здорового харчування, соціалізації та активного способу життя.

Нове дослідження Інституту наукової інформації про каву свідчить, що споживання кави потенційно ефективне для зниження розвитку нейродегенеративних захворювань, зокрема Хвороби Альцгеймера і Паркінсона, пише EurekAlert.

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Кава, як профілактика хвороб мозку

Ризики захворіти на нейродегенеративні захворювання зростають у зв’язку зі збільшенням тривалості життя.

Сьогодні від хвороби Альцгеймера страждають понад 47 млн осіб. Прогнозують, що до 2050 року ці показники зростуть до 130 млн. Адже належного лікування поки немає.

Дослідники оцінили роль кофеїну та інших рослинних сполук, які присутні в каві та дійшли наступних висновків.

Користь кави для мозку

Вживання кави може допомогти знизити ризики нейродегенеративних захворювань або полегшити симптоми. Головне правило – споживати каву помірно, не більше 3-5 чашок впродовж дня.

Як профілактика хвороби Паркінсона кава може бути корисною більше для чоловіків, ніж для жінок, адже у жінок кофеїн "конфліктує" із гормоном естрогеном.



Кава може захистити чоловіків від хвороби Паркінсона

Щоб запобігти нейродегенерації мозку важливо також дотримуватися дієти й режиму харчування.

Поширений міф, що кава викликає викид кортизолу і спричиняє стан хронічного стресу. Дійсно, якщо зрідка пити каву, то наднирники реагують викидом кортизолу, а людина відчуває це як магічну дію і готова на нові звершення.

Якщо ж каву пити регулярно, то кортизол не виділяється.