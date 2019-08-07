Як кава впливає на сон людини: нове дослідження

Нове дослідження показало, що кава перед сном не впливає на якість сну. А нікотин і алкоголь порушують сон.

Дослідники з Флоридського атлантичного університету і Гарвардської медичної школи спостерігали за 785 людьми упродовж 5 164 діб. Вони реєстрували, скільки кофеїну, алкоголю і нікотину споживали учасники експерименту.

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Одна сигарета перед сном скорочувала тривалість сну на 42 хвилини у людей, які страждали безсонням. А кофеїн не мав жодного ефекту.

Як діє кофеїн Кофеїн чинить вплив на головний мозок, блокуючи дію аденозину, іншої хімічної сполуки у нашому організмі, яка діє на психіку. Аденозин сповільнює викид нейромедіаторів – хімічних сполук, які передають нервові імпульси від однієї нервової клітини до іншої. У цьому полягає заспокійлива дія аденозину на організм. Без заспокійливого ефекту аденозину нервові клітини продовжують швидко збуджуватися. Кофеїн блокує дію аденозину, і, таким чином, здійснює збуджуючу дію.

Вчені додали, що результати були несподіванкою для команди, але вони відповідали попереднім даним про вплив кофеїну на сон.



Люди мають різну чутливість до кофеїну

Деякі люди дуже чутливі до кофеїну, і для них важливо перед сном не вживати напої, що містять цю речовину. Але це не золоте правило, просто слухайте своє тіло,

– розповів експерт зі сну доктор Нейл Стенлі.

За його словами, кофеїн на деяких людей має значно менший вплив, а іноді й зовсім його не має.

"Якщо ви пили дві чашки міцної кави щовечора протягом останніх 40 років і у вас щойно виникла проблема зі сном, то справа майже точно не у каві", – додав експерт.

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