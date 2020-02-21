Як керівництво Полтавщини дізналося про розміщення евакуйованих у Нових Санжарах

Депутати Полтавської обласної ради зібралися на позачергове засідання. Обговорення лише про одне – розміщення в Нових Санжарах евакуйованих з Китаю. Так, один з провідних настроїв серед місцевої влади – дорікання у тому, що дізналися усе в останній момент.

Голова обласної ради Олександр Біленький розповів журналістам, що офіційну інформацію про розміщення людей у Нових Санжарах він дізнався лише із інформації МВС. Про це повідомляє місцевий сайт 0532.

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Олександр Біленький також припустив, що ситуація могла бути вмілою провокацією. Таку ж думку раніше висловив міністр МВС Арсен Аваков. Так, Аваков виступив 20 лютого в ефірі програми "Право на владу". Він висловився, що у протестах вбачає провокацію, яку могли організувати місцеві бізнесмени та навіть місцева влада.

Голова Полтавської обласної ради Олег Синєгубов теж каже журналістам, що про усе дізнався лише вранці 20 лютого.

Утім вранці 20 лютого прессекретар голови обладміністрації Синєгубова Максим Ковальов розповів 24 каналу, що хвилюватися немає причин, оскільки медцентр у Нових Санжарах повністю готовий до прийому евакуйованих.

Влада спілкується з людьми, пояснює ситуацію. Хвилюватися немає про що. Небезпеки для жителів ані області, ані України, ані Нових Санжар – немає,

– зазначив Ковальов.

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