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Як керівництво Полтавщини дізналося про розміщення евакуйованих у Нових Санжарах

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Як влада Полтавщини дізналася про розміщення людей із Китаю / censor.net

Депутати Полтавської обласної ради зібралися на позачергове засідання. Обговорення лише про одне – розміщення в Нових Санжарах евакуйованих з Китаю. Так, один з провідних настроїв серед місцевої влади – дорікання у тому, що дізналися усе в останній момент.

Голова обласної ради Олександр Біленький розповів журналістам, що офіційну інформацію про розміщення людей у Нових Санжарах він дізнався лише із інформації МВС. Про це повідомляє місцевий сайт 0532.

До слова: Хвилюватися немає про що: у Полтавській ОДА розповіли про ситуацію в Нових Санжарах

Олександр Біленький також припустив, що ситуація могла бути вмілою провокацією. Таку ж думку раніше висловив міністр МВС Арсен АваковТак, Аваков виступив 20 лютого в ефірі програми "Право на владу". Він висловився, що у протестах вбачає провокацію, яку могли організувати місцеві бізнесмени та навіть місцева влада.

Голова Полтавської обласної ради Олег Синєгубов теж каже журналістам, що про усе дізнався лише вранці 20 лютого. 

Утім вранці 20 лютого прессекретар голови обладміністрації Синєгубова Максим Ковальов  розповів 24 каналу, що хвилюватися немає причин, оскільки медцентр у Нових Санжарах повністю готовий до прийому евакуйованих.

Влада спілкується з людьми, пояснює ситуацію. Хвилюватися немає про що. Небезпеки для жителів ані області, ані України, ані Нових Санжар – немає,
– зазначив Ковальов.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео 

Коротко про евакуацію людей з Уханя

  • 20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.
  • З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
  • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
  • На карантин пішли не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестували проти рішення влади й проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
  • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
  • Медцентру забезпечена постійна охорона.
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Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини Полтави Коронавірус 2020 Новини України Нові Санжари Здоров'я Лікування Новини політики
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